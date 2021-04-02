Старший сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса задекларировал 30 миллионов гривен наличными. Говорится о Кирилле Кернесе. Он указал, что эти деньги являются подарком от его покойного отца.

Кирилл Кернес, который является депутатом Харьковского облсовета, завладел этими деньгами в 2020 году. Кроме этого, он заработал и получил с продажи недвижимости свыше 1,8 миллиона.

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75 тысяч гривен получил на коммунальном предприятии "Харьковское городское бюро технической инвентаризации".

805 тысяч гривен – на сдаче имущества в аренду. Также он заработал 936 тысяч гривен с продажи недвижимости.

Сколько денег хранит Кирилл Кернес

Кроме 30 миллионов от отца, у Кирилла есть еще более 4,8 миллиона гривен. Также в декларации он указал 82 тысячи долларов и 22,5 тысячи евро наличными.



Старший сын Геннадия Кернеса / Фото "Деловая столица"

Недвижимость в декларации

Депутат облсовета является владельцем 2 квартир в Харькове – 166 и 35 квадратных метров. Также у него есть нежилое помещение больше 166 квадратных метров. У его жены Яны Кернес есть 4 квартиры в городе.

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Автомобили семьи Кирилла Кернеса

Мужчина указал, что является владельцем двух автомобилей: ВАЗ 2006 года выпуска, а также ГАЗ 1957 года выпуска. А у его жены есть более дорогие авто – Porsche 2003 года выпуска и Mercedes-Benz 2003 года выпуска.