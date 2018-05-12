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Сын Анджелины Джоли попросил Брэда Питта забрать его от матери, – СМИ

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Анджелина Джоли с сыном Мэддоксом
Анджелина Джоли с сыном Мэддоксом

Анджелина Джоли может потерять одного ребенка. Ее старший сын Мэддокс решил покинуть звездный дом и поселиться у своего отца Брэда Питта.

Об этом сообщает New Idea.

После того, как Брэд Питт и Анджелина Джоли решили разойтись, 6 детей звездной пары остались с актрисой. Звезда демонстрировала семейную идиллию на совместных прогулках, однако стало известно, что в семье Джоли не все так, как выглядит на снимках. Старший сын звезды – 16-летний Мэддокс, которого она усыновила в Камбодже – обратился к Брэду Питту с просьбой забрать его от матери.

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Анджелина Джоли с сыном Мэддоксом

По словам инсайдеров, парень больше не может жить с Анджелиной Джоли. Причиной этого стала поездка актрисы в Камбоджу. Там Джоли посетила могилу лидера Красных кхмеров Пол Пота, который виноват в смерти десятков тысяч людей. Знаменитость помолилась возле захоронения кровавого диктатора, что возмутило ее старшего сына.

Когда Мэддокс узнал, что она сделала, он, наверное, страшно злился,
– отметил инсайдер.

По неофициальной информации, парень позвонил отцу Брэду Питту и умолял забрать от Анджелины Джоли.

"Брэд попытался успокоить его, говорил, что Энджи интересуется историей страны, в которой она усыновила Мэддокса. Также он объяснил, что ему надо быть осторожным, пока юристы пары согласовывают вопросы опеки над всеми детьми, и держаться, пока он (Брэд, – "24") сможет этот вопрос обсудить с ней", – добавил информатор издания.

Напомним, что Анджелина Джоли и Брэд Питт подали на развод еще в 2016 году. После объявления этой информации звезды совместно проводили религиозные праздники, словно ничего в семье не произошло. Летом 2017 года в СМИ появилась информация, что актеры хотят отменить развод. Сейчас актеры пришли к согласию относительно развода – супруги разделят опеку над 6 детьми.

Отметим, что актеры имели трех детей – Нокс, Вивьен и Шайло, еще троих пара усыновила. 16-летний Мэддокс является самым старшим среди потомков Анджелины Джоли. Его актриса усыновила в Камбодже задолго до начала отношений с Брэдом Питтом. Следовательно, мужчина не может претендовать на опеку над подростком.

Теги: LifeStyle Дети Несовершеннолетние Брэд Питт Анджелина Джоли
Источник: 24 Канал
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Новости за 12 мая
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