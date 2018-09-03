Сын Криштиану Роналду забил 4 гола в матче за "Ювентус"

Сын португальского форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду – 8-летний Криштиану Роналду-младший забил четыре мяча в дебютном матче за детскую команду "Ювентуса" (U-9), чем помог одноклубникам разгромить "Луценто" со счетом 5:1.

Отметим, что на прошлой неделе Криштиану-младший присоединился к академии туринского клуба. В данный момент Роналду выступает за команду "Ювенутса" U-9.

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Однако 33-летний Роналду пока не может похвастаться такой реализацией, после трех туров в Серии А у Криштиану-старшего пока ни одного забитого мяча.

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