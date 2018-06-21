Сын легенды футбола Зинедина Зидана показал фото с отдыха с семьей

Знаменитый французский футболист и тренер Зинедин Зидан кроме активно жизни в мировом футболе не забывает проводить время со своей большой семьей. Он с женой Вероник Зидан и четырьмя подрастающими сыновьями отправились на отдых на Ибицу.

Счастливая семья во главе с единственной женщиной даже несколько напоминает футбольную команду. Красавцы-парни, которые пошли по стопам своего отца, щеголяют спортивными формами на фотографиях и с любовью занимают родителей. Первое фото с отдыха опубликовал один из сыновей 45-летнего Зидана – Лука.

Сыновья Зидана на Ибице 2018

Сыновья Зидана – 23-летний Энцо, 20-летний Лука, 16-летний Тео и 13-летний Эльяс, уже становятся настоящими профессиональными футболистами, подражая своему папе-профессионалуа. После важных футбольных событий в мире, все они отправились на любимый курорт – Ибицу. Каждое лето они выбираются в отпуск и несколько дней наслаждаются отдыхом, курсируя вдоль испанского острова на своей роскошной яхте.

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В течение последних нескольких лет семья также обнародовала свои семейные фото в сети.



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