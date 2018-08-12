Сын Майкла Дугласа и Кэтрин Зеты-Джонс хочет жениться на принцессе

18-летний сын звездной четы Дилан Дуглас подготовился к серьезным отношениям. Парень остроумно пошутил в социальных сетях относительно своего желания жениться на принцессе из британской королевской семьи.

Об этом Дилан Дуглас написал на своей странице в Instagram.

Читайте также: Кэтрин Зета-Джонс показала фото первого свидания с Майклом Дугласом

В заметке парень вспомнил официальную страницу британской королевской семьи и опубликовал фотографию в стиле королевских портретов.

Простой молодой парень ищет принцессу. Королевская семья, обратите на меня внимание. Или возьмите мою сестру, как минимум, я смогу попасть на королевскую свадьбу,

– прокомментировал снимок Дилан.

На снимке изображен юноша в военной форме со своей 15-летней сестрой Кэрис, которая сидит в кружевном платье и тиаре.



Дети Майкла Дуглас и Кэтрин Зеты-Джонс / Instagram