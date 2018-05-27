Сын пенсионера, которого иностранцы избили на рынке в Киеве, сообщил о его состоянии

Семен Санников, который на рынке возле станции метро "Лесная" вступился за женщину с детьми, но после его избили иностранцы, сейчас находится под опекой семьи. Мужчина ранее уже перенес инфаркт, инсульты и не слишком дружит со здоровьем, поэтому любое вмешательство может иметь фатальный характер. Вместе с тем медицинские органы помощи ему пока не предоставили.

Об этом написал его сын Олександр на своей странице в Facebook.

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По его словам, соответствующие медицинские организации до сих пор не предоставили соответствующей помощи его отцу.

После того, как я забрал отца из райотдела полиции на Лесном массиве мы поехали в Центральный Военный госпиталь Украины. Нас запустили по линии "скорой". Сделали снимки сломанного носа, чем подтвердили факт перелома. Но врач ЛОР отца не осматривал, сказали спит дома, приходите после праздников, во вторник. Однако удалось сделать компьютерную томографию, побегали по улице за единственным врачом невропатологом, который все время извинялся, что является занятым и после 24:00 нас все же принял. Вот и все мед обслуживание полковника в отставке, получившего травму,

– сказал мужчина.

По его словам, сейчас Семен Санников находится в тихом спокойном месте и под опекой жены, которая в свое время работала медсестрой.



"Сейчас мы с нашей матерью, Любовью Владимировной, в прошлом медсестра высшей категории, сестрой Еленой, которая дала огласку события, обеспокоены здоровьем нашего отца, – это на первом месте. Отец – инвалид войны, перенес инфаркты, инсульты и не слишком дружит со здоровьем. Любое вмешательство может иметь фатальный характер", – подчеркнул Александр Санников.



Также он добавил, что в ночь на 26 мая работники полиции на выезде опросили его отца, однако впоследствии не задержали ни одного из нападавших.