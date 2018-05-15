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Сын Шуфрича рассказал о своем избиении в ресторане Киева

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Избиение сына Шуфрича
Избиение сына Шуфрича / Xsport.ua

Старший сын нардепа Нестора Шуфрича Александр, которого накануне избили неизвестные в одном из ресторанов Киева, рассказал подробности инцидента. По словам Александра Шуфрича, конфликт разгорелся после празднования дня рождения двоюродного брата.

Об этом сообщает пресс-служба Нестора Шуфрича.

Отметим, что в ночь с 12 на 13 мая в одном из ресторанных комплексов Киева Александра Шуфрича и его друзей избила группа неизвестных лиц. Шуфричу и его компании были нанесены многочисленные телесные повреждения.

Сообщается, что после завершения празднования Шуфрич-младший вышел на улицу, где к нему подошел неадекватный незнакомый мужчина и попросил дать сигарету. При этом мужчина узнал сына народного депутата.

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Александр Шуфрич никогда не курил, и по имеющейся информации, тот, кто просил сигарету, тоже не курит. После того, как Александр объяснил, что не курит, пошла претензия, что они громко обсуждают результаты Евровидения. Молодой человек, который подошел, схватил его за руку и потребовал "закрыть рот". Александр, оценив ситуацию, попытался закончить "диалог" примирением,
– говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, Александр Шуфрич попытался решить конфликт мирным путем, однако когда сын нардепа начал идти, неизвестный мужчина ударил его по голове.

"Далее молодого человека (Шуфрича) продолжили бить ногами, когда тот лежал на земле. Ему на помощь пришли его товарищи, которые тоже были жестоко избиты. Нападавших было 5 человек", – сообщает пресс-служба.

Там добавили, что нападавшие попытались скрыться во время того, когда на место происшествия вызвали полицию. При этом пострадавшие задержали одного из участников избиения и передали его правоохранителям.

 

Теги: Новости Украины Новости политики Новости Киева столкновения Нестор Шуфрич
Источник: 24 Канал
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