Сын Виктории Бекхэм отпраздновал день рождения на 2 дня раньше: причина
Средний сын четы Бекхэмов – 15-летний Ромео, отпраздновал свой день рождения не 1 сентября, а 30 августа. А все потому, что семья сейчас находится на отдыхе в компании Элтона Джона и его мужа Дэвида Ферниша, которые являются крестными родителями парня.
Как известно, легендарный исполнитель Элтон Джон и его супруг Дэвид Ферниш являются крестными родителями Ромео Бекхэма, поэтому они решили поздравить своего крестника раньше, пока еще все находятся вместе.
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Возможно, с началом осени семья разъедется по своим делам, поэтому Виктория и Дэвид Бекхэмы решили устроить празднование для своего сына несколько раньше. Модный дизайнер опубликовала в своем Instagram трогательный видеоролик, в котором за круглым столом в ресторане собрались близкие друзья и вся семья. На видео Ромео приносят праздничный торт и все хором поют "Happy Birthday".
"Празднование раннего дня рождения. Поцелуи от лучших крестных родителей Элтона Джона и Дэвида Ферниша", – подписала видео Виктория.
Напомним, что сейчас Бекхэмы и Элтон Джон с мужем вместе отдыхают на роскошной яхте исполнителя у берегов Французской Ривьеры.
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