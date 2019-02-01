10:28
1 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЗУРАБ АЛАСАНИЯ АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Заповедь Кадырова. Новое прозвище Путина
      Вєсті Кремля
      22:12, 31 января
      Вести.UA: Ляшко вкололи вакцину фарта. Кремлевский торт Омеляна
      Вєсті.UA
      20:32, 31 января
      Афера, что ведет к ФБР: куда на самом деле тратят миллионы из коммунальных платежек днепрян
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Жизнь на пенсии
      Згадати все
      22:37, 29 января
      Телеканал новостей 24 Новости Курьезные новости
      ЗУРАБ АЛАСАНИЯ АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА

      Сын вместо скребка: отец очистил машину от снега собственным ребенком и прославился – видео

      44 Читати новину українською
      Отец очистил машину от снега собственным ребенком и прославился
      Отец очистил машину от снега собственным ребенком и прославился / Скриншот с YouTube-канала ViralHog

      В штате Огайо американец решил очистить машину от снега нестандартным способом. Он использовал собственного сына вместо скребка.

      Ролик сняла и выложила в YouTube мама. Она написала, что муж с сыном решили провести время на улице и поиграть в снегу.

      Читайте также: Арктический холод в США, есть жертвы: шокирующие фото и видео

      Я предложила своему мужу почистить машину, а он попросил дать ему клейкую ленту,
      – добавила женщина.

      Как выяснилось позже, отец планировал заклеить запястья и ноги сына, чтобы снег не проник под одежду, а ребенок не замерз.

      Потом я записала вот это. Сын был в восторге,
      – рассказала мама.

      На видео видно, что ребенок действительно радуется непривычной забаве, а отец соединил полезное с приятным. Сейчас ролик просмотрели уже почти полмиллиона пользователей.

      Смотрите видео как американец очистил машину с помощью сына:

       

      Теги: Суровые морозы Дети и несовершеннолетние Новости США Курьезные новости
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Какие изменения ждут в феврале: валютные упрощения, новые платежки и сервис
      сегодня , 09:30 Какие изменения ждут в феврале: валютные упрощения, новые платежки и сервис
      Яніна Ткачук 449
      Верхівка "ЛНР" почала криваву боротьбу за владу: Росія хоче змінити Пасічника
      сегодня , 08:40 Верхівка "ЛНР" почала криваву боротьбу за владу: Росія хоче змінити Пасічника
      Олексій Чибісов 1106
      Компания Vuzix создала инновационные очки, которые проецируют изображение на сетчатку: фото
      31 января , 10:00 Компания Vuzix создала инновационные очки, которые проецируют изображение на сетчатку: фото
      324
      Як штучний інтелект допомагає у вирішенні глобальних проблем
      31 января , 22:01 Як штучний інтелект допомагає у вирішенні глобальних проблем
      Блог Медіа 348
      Куда идут деньги, которые вносят кандидаты в президенты Украины
      31 января , 21:01 Куда идут деньги, которые вносят кандидаты в президенты Украины
      601
      На Волыни нашли крупнейшее в мире месторождение нефти
       1 апреля 2016 , 16:10 90
      Появилось фото захваченных накануне террористов
       28 июня 2016 , 09:35 2
      Семенченко рассказал о планах Путина и Порошенко на Донбассе
       31 мая 2016 , 08:40
      Порошенко отправил гневное письмо Яценюку и Шокину
       12 февраля 2016 , 14:44
      Голливудские конфузы: как звезды на красной дорожке обнажаются (18+)
       26 мая 2016 , 04:19
      Какие "чудеса" во время прямой линии показал Путин
       16 апреля 2016 , 13:16
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук