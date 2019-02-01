Сын вместо скребка: отец очистил машину от снега собственным ребенком и прославился – видео

В штате Огайо американец решил очистить машину от снега нестандартным способом. Он использовал собственного сына вместо скребка.

Ролик сняла и выложила в YouTube мама. Она написала, что муж с сыном решили провести время на улице и поиграть в снегу.

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Я предложила своему мужу почистить машину, а он попросил дать ему клейкую ленту,

– добавила женщина.

Как выяснилось позже, отец планировал заклеить запястья и ноги сына, чтобы снег не проник под одежду, а ребенок не замерз.

Потом я записала вот это. Сын был в восторге,

– рассказала мама.

На видео видно, что ребенок действительно радуется непривычной забаве, а отец соединил полезное с приятным. Сейчас ролик просмотрели уже почти полмиллиона пользователей.

Смотрите видео как американец очистил машину с помощью сына: