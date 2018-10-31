Сын звезды "Квартала 95" учится в России комик: объяснил причины

Звезда "студии Квартал 95" Степан Казанин подтвердил, что на сегодня один из его сыновей учится в России. Комик уточнил, что парень учится в университете Москвы на математическом факультете.

Об этом Казанин рассказал в интервью Кате Осадчей в программе "Светская жизнь".

"Нет, это не университет имени Шевченко. Это – Московский университет", – сказал комик.

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Так получилось, что в Киев приехала международная олимпиада, после которой лучших пригласили к себе на обучение,

– отметил Казанин.

Комик, который сам родился в Ямало-Ненецком автономном округе (Россия), добавил, что не собирался и не планирует мешать планам сына.

"Как я могу мешать? Удачи!"- подчеркнул участник "Квартала 95".

Степан Казанин рассказал, что его сын учится в России: смотрите видео