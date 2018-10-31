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      Сын звезды "Квартала 95" учится в России комик: объяснил причины

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      Сын Степана Казанина из "Квартала 95" учится в Москве
      Сын Степана Казанина из "Квартала 95" учится в Москве / Фото из открытых источников

      Звезда "студии Квартал 95" Степан Казанин подтвердил, что на сегодня один из его сыновей учится в России. Комик уточнил, что парень учится в университете Москвы на математическом факультете.

      Об этом Казанин рассказал в интервью Кате Осадчей в программе "Светская жизнь".

      "Нет, это не университет имени Шевченко. Это – Московский университет", – сказал комик.

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      Так получилось, что в Киев приехала международная олимпиада, после которой лучших пригласили к себе на обучение,
      – отметил Казанин.

      Комик, который сам родился в Ямало-Ненецком автономном округе (Россия), добавил, что не собирался и не планирует мешать планам сына.

      "Как я могу мешать? Удачи!"- подчеркнул участник "Квартала 95".

      Степан Казанин рассказал, что его сын учится в России: смотрите видео

       

      Теги: Новости Украины Новости России LifeStyle Дети Образование Москва Квартал 95
      Источник: 24 Канал
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