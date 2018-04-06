Сына Шона Пенна арестовали за наркотики

Актера Хоппера Пенна, сына голливудского экс-супружеской пары Робин Райт и Шонна Пенна, застали с наркотиками.

Полиция штата Небраска остановила автомобиль 24-летнего Хоппера Пенна за нарушение правил дорожного движения. В машине также находилась подруга Хоппера, 26-летняя актриса Ума фон Витткамп

Читайте также: Возле Крита задержали судно с тонной конопли



Хоппер Пенн

Правоохранителям показалось, что они находятся под наркотическим опьянением, а во время обыска салона полиция обнаружила 14 граммов марихуаны, четыре таблетки амфетамина и три грамма грибов.

Хоппер Пенн с девушкой

Актера и его девушку тут же арестовали за хранение наркотиков.

Напомним, что Хоппер Пенн увлекся наркотиками после тяжелого развода родителей 2010 года. В прошлом году Хоппер заявлял, что ему удалось побороть наркотическую зависимость.