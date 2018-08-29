"Сынок, может ты не пойдешь... А он не мог": началась панихида по погибшим под Иловайском

На Михайловской площади начались мероприятия по чествованию павших защитников Украины, участников АТО и ООС. В рамках мероприятий состоится открытие обновленной "Стены памяти воинам, которые погибли на востоке Украины". Мемориал расположен на внешней стене Михайловского Златоверхого вдоль улицы Трехсвятительской.

На "Стене памяти" размещены фотографии и биографии около трех тысяч погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, сотрудников МВД и Нацполиции, добровольцев и бойцов "Азова", которые погибли на Донбассе.

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Об этом в прямом эфире 24 канала рассказала журналистка Оксана Тропотяга.

По ее словам, торжества начнутся минутой молчания по погибшим в Иловайской битве и российско-украинской войне.

"Стена памяти"

Пройдет Почетный караул Национальной гвардии Украины и Министерства вооруженных сил, состоится возложение цветов и зажжение поминальных свечей.

Людей пришло очень много и подходят еще. Военные, родственники и друзья погибших, будущие военные, и просто неравнодушные украинцы. Люди приносят цветы, лампадки, портреты погибших. Вспоминают и тех, кто погиб под Дебальцево, в Донецком аэропорту, за все время конфликта на востоке Украины,

– сообщила журналистка.

Также состоится Всеукраинская панихида при участии Святейшего Патриарха Филарета, которая продлится почти одновременно по всей стране.



Панахида только что началась

Я чувствовала что-то и говорила ему: сынок, может ты не пойдешь. А он не мог. Говорил: как я буду смотреть людям в глаза,

– мать погибшего бойца Светлана Посполитак.

Журналистка также напомнила, что несколько сотен человек сегодня утром пришли и к посольству. Там перекрыли дорогу и установили 366 крестов с фотографиями тех, кто погиб под Иловайском. Таким образом почтили память и напомнили России и Путину, что Украина этого не забудет и что это – на их совести.