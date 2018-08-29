"Сынок, может ты не пойдешь... А он не мог": началась панихида по погибшим под Иловайском
На Михайловской площади начались мероприятия по чествованию павших защитников Украины, участников АТО и ООС. В рамках мероприятий состоится открытие обновленной "Стены памяти воинам, которые погибли на востоке Украины". Мемориал расположен на внешней стене Михайловского Златоверхого вдоль улицы Трехсвятительской.
На "Стене памяти" размещены фотографии и биографии около трех тысяч погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, сотрудников МВД и Нацполиции, добровольцев и бойцов "Азова", которые погибли на Донбассе.
Читайте также: Кровавые кресты и сожжены флаги: под посольством России провели красноречивую акцию
Об этом в прямом эфире 24 канала рассказала журналистка Оксана Тропотяга.
По ее словам, торжества начнутся минутой молчания по погибшим в Иловайской битве и российско-украинской войне.
"Стена памяти"
Пройдет Почетный караул Национальной гвардии Украины и Министерства вооруженных сил, состоится возложение цветов и зажжение поминальных свечей.
Людей пришло очень много и подходят еще. Военные, родственники и друзья погибших, будущие военные, и просто неравнодушные украинцы. Люди приносят цветы, лампадки, портреты погибших. Вспоминают и тех, кто погиб под Дебальцево, в Донецком аэропорту, за все время конфликта на востоке Украины,
– сообщила журналистка.
Также состоится Всеукраинская панихида при участии Святейшего Патриарха Филарета, которая продлится почти одновременно по всей стране.
Панахида только что началась
Я чувствовала что-то и говорила ему: сынок, может ты не пойдешь. А он не мог. Говорил: как я буду смотреть людям в глаза,
– мать погибшего бойца Светлана Посполитак.
Журналистка также напомнила, что несколько сотен человек сегодня утром пришли и к посольству. Там перекрыли дорогу и установили 366 крестов с фотографиями тех, кто погиб под Иловайском. Таким образом почтили память и напомнили России и Путину, что Украина этого не забудет и что это – на их совести.