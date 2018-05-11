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Сыну нардепа Попова присудили 5 лет условно за ограбление магазина

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Сыну нардепа Попова вынесли приговор
Сыну нардепа Попова вынесли приговор / Укринформ

10 мая Оболонский суд Киева вынес приговор несовершеннолетнему сыну нардепа Игоря Попова Богдану и его приятелю Владиславу Чобану за ограбление магазина. Суд объявил им 5 лет тюрьмы условно с испытательным сроком на 2 года.

Об этом сообщил сайт "Укринформ".

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Напомним, что нападение на магазин несовершеннолетние совершили 26 ноября 2017 года.

Секретарь Оболонского райсуда Киева Инна Свинаренко сообщила, что данный приговор был вынесен с учетом чистосердечного раскаяния обвиняемых и их юного возраста. Кроме того, именно на таком наказании злоумышленников настаивали представители гособвинения по делу.

Син нардепа Ігоря Попова Богдан
Сын нардепа Игоря Попова Богдан

По ее словам, во время судебного рассмотрения дела были допрошены 3 пострадавших, просмотрено видеодоказательства, а также выслушаны обвиняемые. Среди пострадавших докладывали владелец магазина и две продавщицы. Обвиняемые полностью признали свою вину.

С учетом всех этих фактов суд пришел к выводу о целесообразности определения наказания в виде лишения свободы сроком на пять лет с испытательным сроком на два года,
– заявила Инна Свинаренко.

Напомним, что ранее сыну народного депутата Игоря Попова избрали меру пресечения. 29 ноября суд удовлетворил ходатайство защиты и отправил 14-летнего сына нардепа под круглосуточный домашний арест сроком на 2 месяца.

Теги: Новости политики Новости Украины Криминальные новости Новости Киева Дети Судьи Ограбления
Источник: 24 Канал
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