Сыну нардепа Попова присудили 5 лет условно за ограбление магазина

10 мая Оболонский суд Киева вынес приговор несовершеннолетнему сыну нардепа Игоря Попова Богдану и его приятелю Владиславу Чобану за ограбление магазина. Суд объявил им 5 лет тюрьмы условно с испытательным сроком на 2 года.

Об этом сообщил сайт "Укринформ".

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Напомним, что нападение на магазин несовершеннолетние совершили 26 ноября 2017 года.

Секретарь Оболонского райсуда Киева Инна Свинаренко сообщила, что данный приговор был вынесен с учетом чистосердечного раскаяния обвиняемых и их юного возраста. Кроме того, именно на таком наказании злоумышленников настаивали представители гособвинения по делу.



Сын нардепа Игоря Попова Богдан

По ее словам, во время судебного рассмотрения дела были допрошены 3 пострадавших, просмотрено видеодоказательства, а также выслушаны обвиняемые. Среди пострадавших докладывали владелец магазина и две продавщицы. Обвиняемые полностью признали свою вину.

С учетом всех этих фактов суд пришел к выводу о целесообразности определения наказания в виде лишения свободы сроком на пять лет с испытательным сроком на два года,

– заявила Инна Свинаренко.

Напомним, что ранее сыну народного депутата Игоря Попова избрали меру пресечения. 29 ноября суд удовлетворил ходатайство защиты и отправил 14-летнего сына нардепа под круглосуточный домашний арест сроком на 2 месяца.