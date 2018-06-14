"Сзади что-то воткнули": житель Крыма сообщил страшные детали пыток со стороны оккупантов (18+)

Житель Крыма Ибрахимджон Мирпочаев утверждает, что ему пришлось пережить пытки и унижения со стороны спецслужб РФ, поэтому он вынужден был вместе с семьей из оккупированного полуострова бежать на материковую Украину. Все эти ужасы произошли летом 2017 года.

Об этом он рассказал на пресс-конференции в Киеве под названием "Некурортных полуостров: как ФСБ пытает людей в Крыму", передает Укринформ.

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"Меня привязали к стулу скотчем, на голове был мешок, и этот мешок завязали сверху еще скотчем и начали бить. Первые удары были в грудь и в голову – в область затылка. Начали спрашивать: кого знаешь, куда ходишь, с кем общаешься в Крыму", – говорит он.

По словам бывшего жителя оккупированного Крыма, в его доме продолжался более 2-часовой обыск, который сопровождался дальнейшим похищением самого мужчины, его отца и еще двух братьев: произошло это 10 августа 2017 года.

"В этот день российские силовики в 6 утра, перепрыгнув через забор, без стука ворвались в дом, напугав его жителей и особенно детей, перевернули весь дом, взяли Коран и несколько книг по исламу, после чего вывези четырех нас из Белогорского района в какое-то помещение за Симферополем", – добавляет Ибрахимджон Мирпочаев.

Как подчеркивает жертва агрессии Кремля, там его постоянно избивали, заставляли признаться в том, что ездил в Сирию и воевал за ИД, но не получая нужных ответов, силовики душили его и пытали током.

После того, как я сказал, что не покидал территорию Крыма, они били меня несколько часов, затем надевали пакет на голову и душили несколько раз. Спрашивали про дядю, который поехал в Украину, спрашивали о брате, заставляли сказать, что он ездил в Сирию... Потом за ногу вытащили в другое помещение, сняли с меня джинсы и трусы, положили на пол животом, руки и ноги обмотали скотчем, сзади что-то воткнули... Потом включили какой-то аппарат, меня трясло и било током,

– убеждает пострадавший.

Кроме того, крымский татарин заметил, что "процедуры", продолжавшиеся до глубокой ночи, повторили 6-7 раз, и в результате его заставили сказать, что его брат ездил в Сирию. В итоге брата арестовали и поместили в изолятор временного содержания, где сообщили, что он арестован на 15 суток якобы за нападение на сотрудника полиции. Остальных же отвезли в Белогорский район, где выбросили из машины в лесополосе села Зеленогорск.

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"Силовики предупредили, что если они кому-то из соседей или журналистов расскажут о событии, "процедуры" повторят и с другими членами семьи. Также они предупредили, что отныне по их заданию будут собирать информацию в мечетях. В тот же день я отправил отца с братом за пределы Крыма, оставшись с женой, детьми и матерью. В день окончания ареста брата отпустили только после того, как он подписал более 10 чистых листов бумаги формата А4. Через 3-4 месяца под угрозой повторения "процедур" снова требовали подписать чистые листе бумаги, которые мы подписали. После нас выпустили, а на следующий день мы все собрались и покинули территорию Крыма, оставили свой дом и уехали. Теперь мы – в Киеве", – подытожил он.

Напомним, ранее 24 канал со ссылкой на правозащитники Эдема Семедляева сообщал, что в Крыму ФСБ задержала 27-летнюю девушку. Пока неизвестно, где она находится.