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      Сжечь всех, чтобы Киева и Львова не было, – Жириновский возмутился из-за "Наши котики" – видео

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      Владимир Жириновский / "Версия"

      В эфире пропагандистской передачи "60 минут", которая выходит на прокремлевском "Россия 1" показали трейлер украинской ленты "Наши котики". И он изрядно разозлил лидера ЛДПР одиозного Владимира Жириновского.

      Лента "Наши котики" рассказывает о войне на Донбассе. И в ней преобладает черный юмор, в частности относительно страны-агрессора России. Вероятно, именно это и не понравилось Жириновскому.

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      "Всех уничтожим! Напалмом сжечь всех! Чтобы ни Киева не было, ни Львова, ничего не было!" – закричал после просмотра опальный российский политик.

      Смотрите видео реакции Жириновского на фильм "Наши котики"

      Что известно о фильме "Наши котики"

      По сюжету ленты, в разгар гибридной войны России против Украины инженер, актер, футбольный тренер и продавец цветов едут добровольцами на Восток. Впоследствии к четверке присоединяется амбициозная журналистка для выполнения секретного задания. Ни у одного из них нет боевого опыта, никто ничего не знает о намерениях командования, и почти не ориентируется на местности. Впрочем, именно они становятся причиной грандиозного фиаско масштабной операции врага.

      Смотрите официальный трейлер фильма "Наши котики"

      Советуем ознакомиться! Неожиданно получила удовольствие: первые впечатления от просмотра комедии "Наши котики"

      Это уже не первый раз Жириновский высказывается негативно в сторону Украины. В частности, летом 2019-го он пригрозил перекрыть Днепр, если Украина за 48 часов не начнет поставлять воду в оккупированный Россией Крым. 

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Война на Донбассе Владимир Жириновский Кино
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