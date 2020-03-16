Да нам плевать, – Путин о введении санкции против России из-за Украины

ЕС официально продлил санкции относительно 175 сепаратистов и россиян, а также 44 организаций из-за агрессии в Украине. Однако президенту РФ Владимиру Путину безразлично на все санкции.

Путин заявил, что Россия потеряла около 50 миллиардов долларов, но "страна столько же заработала", сообщает ТАСС.

Подробнее Евросоюз продлил санкции против России

И плевать на них, на эти санкции,

– сказал Путин.

Он добавил, что Россия потеряла много денег на импортозамещении. По словам лидера Кремля, РФ начала производить такие продукты и технологии, которых раньше не было или "их просто забыли и потеряли".

Более того, Путин считает, что ситуация идет на пользу, потому что это диверсифицирует экономику России.

Европейский Союз официально продлил на полгода действие санкций в отношении россиян, юридических лиц и сепаратистов, которых поддерживает Кремль. Нарушителям территориальной целостности Украины заморожены активы и запрещен въезд в ЕС.

Ранее ЕС, США и Канада ввели санкции против россиян, которые организовывали так называемые выборы в Крыму.

Что известно о санкциях против РФ из-за аннексии Крыма?

США, Канада и ЕС ввели санкции против граждан РФ, которые причастны к организации и проведении так называемых "местных" выборов в оккупированном Крыму. Они предусматривают замораживание активов и сотрудничества. Подробнее – читайте здесь.



В целом ЕС ввел экономические санкции против России в 2014 году из-за аннексии Крыма и агрессии на Донбассе, которые продолжаются каждые 6 месяцев. Пока в санкционный список ЕС внесены 177 человек и 44 компании. Эти санкции предусматривают замораживание финансовых активов, запрет на поездки в страны ЕС и третьи государства, которые присоединились к этим санкциям.