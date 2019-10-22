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      Табачные компании, вынужденные уйти из Украины, заплатили около 48 млрд грн только НДС, – Суслов

      29 Читати новину українською
      Табак
      Табак / inforesist.org

      Вынуждены уйти из Украины табачные компании заплатили налогов в бюджет около 48 млрд грн, поскольку новое законодательство выдавливает из страны инвесторов.

      Такое мнение в эфире телеканала "112 Украина" выразил эксминистр экономики Украины Виктор Суслов.

      "Четыре крупнейших плательщиков (British American Tobacco, Philip Morris, Reynolds и другие, – ред.) заплатили 48 миллиардов гривен в бюджет налогов только. Плюс они платили другие взносы: пенсионные, большие зарплаты работникам. Вместо того, чтобы беречь эту курицу, которая несет для Украины золотые яйца, вдруг новая власть начинает неожиданно душить этих иностранных инвесторов", – отмечает эксперт.

      Кроме законодательной инициативы об ограничении торговых надбавок на компании насчитали целый ряд штрафов, что также не способствовало их работе в Украине.

      Напомним, 4 октября Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект 1049, который вводит единый счет для выплат налогов и сборов, предусмотренных налоговым кодексом (кроме НДС, акциза и таможенных пошлин).

      Однако закон был принят с учетом поправки, зафиксировавшей гарантированную маржу для оптовиков и розничников, торгующих табачными изделиями, на уровне минимум 20% (от 7% для оптовиков и от 13% для ритейлеров). Таким образом, после принятия закона сигареты подорожают на 7-15 грн. Эта разница пойдет в не бюджет в виде налогов, а полностью розничным торговцам, чья оценочная прибыль составит приблизительно 15 млрд грн за год.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Налоги Табак
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