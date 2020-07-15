Если раньше подпольные фабрики специализировались преимущественно на поддельной одежде, гаджетах, лекарствах и духах, сейчас они осваивают другой сегмент – табачный.

Недавно пограничники Одесского отряда совместно с СБУ и таможенниками нашли примерно 1500 ящиков сигарет почти на 15 миллионов гривен! Это рекорд этого года. Но значительную роль здесь сыграл именно Китай. Подробнее об этом – читайте в программе "Кордон.UA" на 24 канале.

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Сигареты вместо ткани

В контейнере из Китая, по документам, должен быть текстиль. Но случилось чудо: одна за другой, правоохранители доставали из ящиков пачки сигарет без акцизов. Бренд довольно известный – Napoli. По штрихкоду – производства Объединенных Арабских Эмиратов. Но разве сегодня это показатель оригинальности? Кстати, купить их легко через интернет. Вся прибыль от продаж – традиционно вне бюджета.



В порту Одессы изъяли контрабандные сигареты на 15 млн гривен / Фото AIF.UA

Схему распространения такого контрафакта разоблачили на Луганщине пограничные оперативники. Силовую поддержку обеспечили 2 пограничные комендатуры быстрого реагирования.

Представители СБУ и фискальной службы провели 11 обысков и нашли примерно 100 тысяч пачек фальшивых сигарет и более 4 с половиной миллиона гривен от нелегальных продаж. Плюс – автомобиль, черная бухгалтерия, компьютеры и другие доказательства.

Смотрите видео изъятой контрабанды:

По официальной информации, с начала 2020 года "зеленые береты" самостоятельно и вместе с коллегами изъяли на границе почти 5 миллионов пачек сигарет. Большинство – контрафакт отечественного и иностранного производства. И его доля ежегодно растет.

Отдадим должное китайцам. Кажется, они уже поняли, что попали в собственную ловушку. Поэтому с засильем фальсификата в своей стране борются с размахом. Почему бы этот опыт не перенять и нам? Подделок и жидкости для поджига хватает. Вот только, поднимется ли рука?

При чем тут китайцы?

Трудолюбивые китайцы сделали для цивилизации очень много: подарили нам бумагу, вилку, колокол, барабан – и еще множество полезных вещей. В конце прошлого века в наш обиход ворвалось еще одно китайское "ноу-хау" – подделка! Причем, в глобальном масштабе.

Кто из вас ни разу не держал в руках китайский контрафакт? Дешево, доступно и, часто, некачественно. Интересно, что любовь жителей Поднебесной к подражанию заложена еще в древней философии. Умение копировать – тысячелетиями считалось большой добродетелью. Или иероглиф, или движение в боевом искусстве, или кроссовки.

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Убытки национальной экономики – гигантские

Зато теперь товары первой необходимости могут позволить себе миллионы людей в мире, даже самые бедные. Впрочем, не все так просто. По данным международных экспертов, в 2018 году мировой рынок контрафакта оценивался в 1,2 триллиона долларов И, по прогнозам, в нынешнем – должна составить почти 2 триллиона.

Какие летательные аппараты пользуются спросом у контрабандистов и как пограничники первыми оказались на первой линии борьбы с распространением коронавируса – смотрите в видео программы.