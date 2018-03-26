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Таблоид "воссоединил" Брэда Питта и Дженнифер Энистон: фото

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Брэд Питт и Дженнифер Энистон
Брэд Питт и Дженнифер Энистон

Американский таблоид Star опубликовал на обложке нового номера фото поцелуя экс-супруги Брэда Питта и Дженнифер Энистон. Но впоследствии оказалось, что это фотошоп.

Издание заверило, что кадр сделали папарацци во время "тайного свидания" пары. В скандальной статье журналисты Star рассказали о том, что Питт и Энистон решили дать своим отношениям второй шанс, сославшись на источники из окружения актеров.


Брэд Питт и Дженнифер Энистон на фейковых фото

Фото обложки переперчатали многие другие СМИ, в частности, The Sun, Metro и Fox News.

Но позже выяснилось, что информация об их романтическое воссоединение – фейк, а фото, опубликованное на обложке таблоида – лишь фотошоп.

По словам журналистов портала Gossip Cop, который опровергает ложные новости об известных людях, провели собственное расследование и выяснили, что снимок Питта и Энистон на самом деле был сделан из двух старых кадров.

Одно фото сделали в 2009 году, на нем Энистон позировала с актером Джейсоном Бейтманом.

Энистон с Джейсоном Бейтманом

Второй кадр сделали в 2010 году – на нем Питт целовал свою тогдашнюю жену Анджелину Джоли.

Питт с Анджелиной Джоли

Напомним, в феврале 2018 года звездная пара Дженнифер Энистон и Джастин Теру сообщили о своем разводе.

После этого заявления пользователи сети предсказывали возможное воссоединение актрисы с экс-супругом Брэдом Питтом.

Теги: LifeStyle Голливуд Брэд Питт Дженифер Энистон
Источник: 24 Канал
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