Табуреткой по голове: в Винницкой области мужчину подозревают в убийстве товарища

В Винницкой области в Жмеринском районе нашли тело мужчины. Подозревают, что его мог убить товарищ, который ранее отсидел за избиение этого же человека.

Тело нашли в доме в селе Новоселица. За несколько часов правоохранители нашли всех, с кем он общался накануне.

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Задержали товарища погибшего

Правоохранители задержали 57-летнего жителя соседнего села. Днем ранее он распивал алкоголь с умершим. Выяснили, что во время застолья между ними возник конфликт. Тогда подозреваемый табуреткой ударил мужчину по голове. От полученных травм 58-летний мужчина умер на месте происшествия.



Застолье мужчин / полиция Винницкой области

Ранее мужчина отсидел за избиение

Задержанный несколько лет назад уже привлекался к уголовной ответственности за избиение этого же мужчины.

Теперь подозреваемому грозит до 15 лет заключения. Досудебное расследование продолжается.

Подозреваемый в убийстве / Фото полиции Винницкой области

Убийство охранника в Хмельницкой области

В Хмельницкой области задержали предполагаемых убийц охранника предприятия. Ими оказались работники того же места. Злоумышленники, вероятно, совершили убийство, чтобы украсть деньги и ценное имущество. Преступление тщательно планировали

На теле охранника нашли около 40 ножевых ранений, поэтому за особую жестокость подозреваемым может грозить пожизненное заключение.