Тадж Махал оказался под угрозой уничтожения: детали

Знаменитый Тадж Махал, находящийся в Индии и который входит в Семь чудес света, может быть разрушен.

Об этом сообщает Hindustan Times.

По информации СМИ, решение о вероятном сносе величественного сооружения принял индийский суд. Служители Фемиды поставили власти жесткий ультиматум: или чиновники выделяют средства и реставрируют одно из Семи чудес света, или сносят ее.

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Вероятно, достаточно радикальное решение судей не является безосновательным. Тадж Махал ежегодно посещают миллионы туристов со всего мира, поэтому страна получает немалые доходы. Несмотря на это памятник архитектуры имеет запущенное состояние: мрамор мечети покрылся толстым слоем плесени, который никто не намерен реставрировать. Кроме этого, здание имеет трещины, что свидетельствует о разрушении так называемой визитки Индии.

Эйфелеву башню ежегодно приезжают осмотреть 80 миллионов туристов. Это в восемь раз больше, чем число посетителей Тадж Махала. При этом он намного красивее за Эйфелеву башню, которая выглядит как телебашня,

– отметили судьи в обращении.

Чтобы ускорить процесс реставрации, служители Фемиды рассмотрели этот вопрос на заседании и вынесли соответствующее решение, согласно которому чиновники должны либо выделить средства на восстановление Тадж Махала, закрыв его вход для туристов на некоторое время, или же снести роскошное здание. Также было внесено предложение о создании специального комитета, который будет заботиться о памятнике.