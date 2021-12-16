Таинственное убийство водителя автобуса на трассе: подозреваемого задержали аж через 4 года
Источник:Харьковская областная прокуратура
На Харьковщине в 2017 году на трассе убили водителя. Подозрение в преступлении объявили 26-летнему мужчине – только через 4 года после содеянного.
Трагедия произошла 19 июня 2017 года. В селе Васищево на трассе нашли автобус с включенными фарами и зажиганием, за рулем был убитый водитель.
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Предполагаемого убийцу разыскивали 4 года
На теле были ножевые ранения в области грудной клетки. Предполагаемого убийцу искали 4 года, ведь он скрывался от следствия.
Как сообщил руководитель окружной прокуратуры Александр Ильенков, подозреваемый в убийстве регулярно ездил автобусом "Харьков – Хорошево". С водителем у мужчины возник конфликт: подозреваемому не нравилось отношение водителя к пассажирам.
Подозреваемый попросил водителя его подвезти
На станции "Жихор" пассажир попросил водителя, который ехал в гараж, подвезти его в этом же направлении. На обочине он попросил остановиться и открыть заднюю дверь. Во время этой остановки водитель и был убит.Обратите внимание! Вскоре подозреваемому будут избирать меру пресечения. Санкция статьи предусматривает срок от 7 до 15 лет.
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Подозреваемого задержали через 4 года после убийства / Фото прокуратуры
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