Таинственные "87 страниц", или Как Луценко и Сытник поссорились из-за расследования Bihus.Info

Генпрокурор Юрий Луценко и директор НАБУ Артем Сытник сначала устроили перепалку на ВСК из-за "87 страниц переписки" фигурантов коррупционного скандала в "Укроборонпроме", о котором рассказали журналисты "Наши деньги". А потом заочно продолжили объяснять друг другу, кто из них чем должен заниматься. 24 канал попытался разобраться в позициях ГПУ и НАБУ.

О каких "87 страницах" идет речь

На заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады по поводу коррупции в оборонной отрасли Украины Юрий Луценко, руководитель ГПУ, заявил, что в 2017 году прокуратура направила в НАБУ 87 страниц переписки с телефона владельца компании "Оптимумспецдеталь" Андрея Рогозы. В их переписке, мол, были фамилии всех фигурантов журналистского расследования "Наши деньги с Денисом Бигусом" – и Рогозы, и Жукова, и Гладковского, и руководителей с "Укроборонпрома".

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В ответ руководитель НАБУ Артем Сытник заявил, что никакой такого переписки его ведомство не получало. К тому же, детективы НАБУ о том, что было в первом, втором и третьем сюжетах расследования "Наши деньги" узнали из самых сюжетов. После этого Сытник предложил Луценко "не бросаться, кто кому и что прислал, а просто прийти к общему знаменателю". Луценко не согласился, поскольку "устал отвечать за чужие грехи". И подчеркнул, что коррупция в "Укроборонпроме" – сфера ответственности НАБУ, и только.

В чем заключается суть претензий ГПУ в НАБУ

Луценко продолжал настаивать, что 87 страниц переписки передали в НАБУ: "Там четко указано: разговор между Рогозой и Москаленко, между Рогозой и Шевченко, Рогозой и Литвиненко, Рогозой и Жуковым. Письма, подписанные Углавой и другими детективами. И даже воспоминания о кофеварке, которая стоит в вашей (Сытника – 24 канал) приемной".

Поэтому Луценко и ГПУ спрашивают НАБУ: почему за два года этим фактам не дали оценку и почему никто не наказан. При этом руководитель Генпрокуратуры отметил, что в его ведомстве за это время уже 30 прокуроров наказаны за коррупционные действия. Так же есть наказанные в СБУ, в полиции. Но почему не в НАБУ.

Как объясняет ситуацию НАБУ

НАБУ обнародовали развернутое объяснение. "Львиная доля" переписок в этих 87 страницах, как указано в пояснении, касается двух расследований противоправной деятельности компаний, подконтрольных двум депутатам – о хищении газа и завладении средствами "Укрзализныци".

По первому делу досудебное следствие завершено, сумма убытков установлена ​​– 1,4 миллиарда гривен. Фамилии депутатов не называют, но по намекам можно предположить, что речь идет о братьях Дубневичах. Во втором производстве дело в отношении двух фигурантов направлено в суд.

Действительно, на этих "87 страницах" фигурируют те же фамилии, что и в расследовании "Наши деньги" – Рогоза, Шевченко и другие. Но переписки "господина Жукова и господина Свинарчука", как отметил Артем Сытник, не было на тех страницах, которые НАБУ получило от ГПУ.



Схема, обнаруженная НАБУ из тех "87 страниц", которые бюро получило от прокуратуры

Стоит заметить, что в НАБУ не уведомили, какие материалы содержались в другой, не "львиной", части указанных "87 страниц". Кроме того, "Цензор.Нет" опубликовал копию материалов уголовного производства, которые прокуратура передала. И среди переданных переписок участников схемы – в частности есть такие, в которых прямо упоминается Игорь Гладковский. Вспоминается, но действительно непосредственно в переписке "участие" не берет.

Что известно о коррупционных схемах в "Укроборонпроме"?

• В начале войны с Россией группа молодых покупала военные запчасти у российских контрабандистов, а также по складам украинской армии. Далее накручивали цену в разы и по сговору с государственным концерном "Укроборонпром" продавали на его же заводы.

• В группу входят: теперь уже бывший заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковский, его сын Игорь, бывший работник концерна Виталий Жуков, Андрей Рогоза – специалист по контрабанде. Центром сделок становится подставное компания "Оптимумспецдеталь".

• Группа заработала по меньшей мере четверть миллиарда гривен. Значительная часть при этом разошлась на взятки и откаты. Младший Гладковский отвечал за давление на оборонных чиновников. Сейчас старший утверждает, что ничего об этом не знал.

• Журналисты отметили, что к хищению мог быть причастным и директор "Укроборонпрома" Павел Букин, что старший Гладковский – давний друг и бизнес-партнер действующего президента, и в ГПУ и СБУ брали взятки за закрытие дел о хищении в "Укроборонпроме".

1 и 2 часть расследования "Наши деньги" – Отмывали безумные суммы за "металлолом" из РФ: шокирующие детали коррупционных схем в "Укроборонпроме"

3 часть расследования – Космические суммы и главные фигуранты: вторая часть резонансного расследования об "Укроборонпроме"

4 и 5 часть – Правоохранительные органы и коррупция в "Укроборонпроме"