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"Тайная операция "Троя ": у Кремля был план захвата еще одной области в Украине

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У Кремля был план дестабилизировать еще один регион Украины
У Кремля был план дестабилизировать еще один регион Украины / Фото из открытых источников

Команде российского президента Владимира Путина в 2014 году предлагали план для дестабилизации ситуации в Запорожской области Украины.

Об этом говорится в статье британского издания "The Times", которое ознакомилось с правительственным докладом, опирающемся на письма с электронной почты советника Путина Владислава Суркова, взломанной хакерами, передает "Голос Америки".

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Автор статьи "Операция Троя: российский план распространения хаоса в Украине" Том Парфитт из Москвы пишет, что бывший депутат от Курской области и "представитель ДНР" в России Алексей Муратов направил в Кремль в ноября 2014 г. план "Троя".

В плане были четко указаны имена главарей пророссийских беспорядков, а шпионы уже действовали на месте событий. Речь шла о стратегии подготовки населения Запорожской области к пророссийскому мятежу в регионе, или как подавал это Муратов – "освобождению от нацистско-фашистских оккупантов". Это предложение было частью более широкого плана Кремля по дестабилизации Украины (что уже действовал в Донецкой и Луганской областях).

В то же время, соавтор доклада – депутат британского парламента от Консервативной партии Боб Сили заявил, что утечки проливают свет на скрытые кампании и гибридную войну с четким указанием финансирования кибератак, распространение фейковых новостей, раздачу взяток, оплату участия в акциях, и конкретные "цены" за свержение региональных правительств.

Согласно плану операции "Троя", Муратов предлагал вложить 181 тысячу долларов в распространение пророссийского мятежа дальше на запад от Донбасса. Документ, вероятно, был направлен заместителю Суркова.

В плане было четко изложено, куда должны идти средства бюджета операции – от $40 тысяч на организацию пророссийских протестов в Запорожье, $10 тысяч на поддержку сети агентов в СБУ и Министерстве внутренних дел и до $49 тысяч на покупку транспортных средств.

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Это был план манипуляции общественным мнением перед мятежом в Запорожье, в котором должны были использовать существующую сеть российских шпионов, которая уже действовала на той территории. Предусматривался и контакт с местной полицией и СБУ.

Автор статьи отмечает, что план Муратова не воплотили в жизнь, и трудно сказать, или Москва рассматривала его как серьезное предложение.

Кроме того, документ был частью переписки, которую перехватили украинские хакеры в ноябре прошлого года. Два предыдущих фрагмента, которые раскрыли в 2016 году, тщательно изучал соавтор статьи.

Кремль назвал полученную информацию сфабрикованной, хотя некоторые люди, которые прислали Суркову электронные письма, заявили, что они были настоящие.

Автор статьи предполагает, что Москва все же стремилась пропагандировать автономию для регионов Украины со значительным русскоязычным населением, как это было и на Донбассе, параллельно с российским военным вторжением, а полученные хакерами письма свидетельствуют о попытке направлять политику в Украине в пользу Кремля.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия Война на Донбассе Новости Запорожья СМИ
Источник: 24 Канал
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