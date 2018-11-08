"Тайная жизнь домашних животных 2": трейлер и дата выхода мультика
В сети опубликовали трейлер второй части мультфильма Тайная жизнь домашних животных от студии Illumination.
Режиссером мультика стал Крис Рено, который известен работой в мультфильме "Гадкий я".
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По сюжету Тайной жизни домашних животных 2, главный герой песик Макс оказался в приемной у ветеринара, где его окружают сумасшедшие животные.
В прокат анимационная лента выйдет 30 мая 2019 года.
Смотрите трейле "Тайная жизнь домашних животных 2":
Источник: 24 Канал
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