Тайны Тимошенко: что известно о прошлом кандидата в президенты

Одной из самых опытных женщин в украинской политике является Юлия Тимошенко. Она участвовала в нескольких президентских выборах и дважды занимала второе место. Об интересных подробностях из прошлой жизни кандидата в президенты – читайте в материале 24 канала.

Детство

В 60-е годы на третьем этаже дома в Днепре на бывшей улице Кирова поселилась маленькая девочка Юля, которой в будущем суждено было стать самой влиятельной женщиной-политиком в Украине.

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С тех пор там изменилось все: жители дома, название улицы и даже города. Однако на первом этаже все еще живет единственная женщина, на глазах которой Юля превратилась в Юлию Владимировну.

По ее словам, именно там будущая премьер жила с мамой, которая еще в детстве привила Юлии любовь к красивой одежде и изысканным прическам.



Детские фото Юлии Тимошенко

Юлия Тимошенко вошла в украинскую политику как наиболее противоречивая и склонная впадать в противоположные крайности фигура. В Днепре шутят, что такое поведение типично для нее с молодости.

Обучение

В юности Юлия Тимошенко начинала дело в одном месте, а завершала в другом. Вот, например, сначала училась в 37-й городской школе, а завершила 75-ю. Сначала поступила в Днепропетровский горный институт, а диплом получила в Днепропетровском национальном университете. Где сейчас и висит ее фотография на доске почета.

В отличие от второго президента Леонида Кучмы, который часто наведывается, Юлия Тимошенко почти не появляется в стенах альма-матер. После выпуска здесь ее видели лишь пару раз. Рассказали, что не поддерживает она связей и с бывшими одногруппниками. Поэтому никто не вспомнит и не расскажет о ее молодости.



Тимошенко часто меняла учебные заведения

Недвижимость в Днепре

В самом центре Днепра стоит огромный старинный дом, который принадлежит состоятельным родственникам кандидата в президенты. Почти все шестиэтажное здание было выкуплено еще в 2000 году. Все помещения сдаются в аренду.

Кроме офисов, там есть известная вареничная дочери Тимошенко и ресторан "Золотая рыбка", который также принадлежит родственникам бывшего премьера. Но самое интересное, что в этом здании недавно открылся "Рошен".



Ресторан родственников Тимошенко

Еще несколько красноречивых домов расположены в районе улицы Игоря Сикорского, не очень далеко от центра Днепра. Элитные особняки украшают этот район и являются гордостью не только его, но опять же – родственников Тимошенко. Там живут ее мама, тетя и двоюродная сестра.



Дом родственников​ Тимошенко



Роскошный особняк семьи Тимошенко в Днепре

По сравнению с собственной семьей сама Юлия Владимировна – голая-босая. Она кандидат с самой скромной декларацией. Собственного жилья вообще нет. И живет в доме, который по ее словам арендует в собственной тети. Хотя и в элитном Козине под Киевом, куда переехала "сто лет назад".

Подробнее о недвижимости Юлии Тимошенко – читайте в материале 24 канала





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