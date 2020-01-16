Тайный бюджет и агенты за рубежом: Аваков хочет превратить Нацгвардию в военную разведку

Накануне, 15 января, Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал к первому чтению законопроект № 2412 "О разведке". В документе, в частности, говорится о нормах, которые наделяют Нацгвардию статусом субъекта системы военной разведки.

Поскольку сегодня Нацгвардия находится под контролем Министерства внутренних дел, в системе ведомства создадут полноценную параллельную систему военных и правоохранительных формирований, которая получит еще и возможности разведки, передает "Центр противодействия коррупции".

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Это означает чрезвычайные полномочия по разведке для органа в системе МВД. Нормы позволяют привлекать Нацгвардию для выполнения разведывательных задач в военной сфере. Формулировки проекта – настолько широкие и общие, что на практике это может выйти далеко за пределы разведки во время выполнения военных задач и превратиться в злоупотребление. Например, на выполнение задач разведки в Нацгвардии смогут иметь тайный бюджет для закупок и внедрять агентов в различные учреждения за рубежом,

– отметила член правления центра Елена Щербан.

Также согласно документу, подразделения Нацгвардии получат влияние далеко за пределы Украины, ведь смогут:

на выполнение задач разведки внедрять агентуру за рубежом, организовывать спецоперации за рубежом (например, иметь агентов в посольствах как украинских, так и иностранных в Украине, правительствах, оборонных структурах других государств, международных организациях и продвигать там необходимые вопросы, получать информацию);

фактически получать тайный бюджет на обеспечение разведки, в частности на покупку техники, других средств, необходимых для выполнения разведывательных задач.



"Учитывая, что большинство разведывательной информации и деятельности будет вне прокурорского контроля, эта параллельная система получает сверхмощный и неконтролируемый инструмент влияния", – подчеркивают в "Центре противодействия коррупции".

Более того, проект вносит изменения и в Уголовный процессуальный кодекс. Речь идет о гарантиях для лиц, владеющих информацией о разведывательной тайне. Таких лиц нельзя будет допрашивать по этим вопросам.

"С одной стороны это логическая гарантия для разведчиков, но в контексте Нацгвардии и МВД можно вспомнить пресловутое дело касательно закупок "рюкзаков Авакова" именно для Нацгвардии, где по данным следствия рюкзаки закупали в несколько раз дороже при кураторстве сына действующего министра Авакова и его заместителя", – говорит Щербань.

По ее словам, подобные изменения существенно расширяют функционал и фактическое влияние структур МВД.

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Заметим, что сейчас военная разведка действует исключительно в пределах Министерства обороны. При этом Нацгвардия подобных возможностей не имеет. Ранее украинский президент предлагал добавить к субъектам еще отдельные военные части и органы управления военной разведки Вооруженных Сил. Правда, Комитет решил дополнить этот перечень еще и подразделениями Нацгвардии.