Тайный кармашек для взятки в судейской мантии: окажется ли коррупционер на скамье подсудимых

Подготовительное заседание по его делу не может начаться более 2,5 лет. Потому что судьи Печерского суда, которые рассматривают его дело, постоянно болеют, или болеет сам судья. Однако несмотря на болезнь живо бегает от журналистов.

НЕчесть недели

В декабре 2016 года судью Киевского апелляционного административного суда Игоря Петрика задержали на рабочем месте. Его обвиняют в получении взятки в 5 тысяч долларов за возвращение аннулированной лицензии предприятию по утилизации опасных отходов.

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Взятку судья прятал под судейской мантией в специально сделанном кармашке. Хотя сам Игорь Петрик конечно же считает себя ни в чем не виновным и обвиняет своего помощника. Интересно, что помощника Петрика из суда уволили, а вот сам Петрик продолжает работать судьей.

Ну как работать... Фактически последнее дело он рассматривал в конце 2018 года. А когда его суд реорганизовали, то его не перевели в Шестой апелляционный суд с другими судьями. Но и не уволили.

Поэтому Игорь Петрик продолжает получать заработную плату – около 90 тысяч гривен ежемесячно. Об этом мы узнали из декларации судьи. В которой он также задекларировал несколько миллионов гривен на счетах семьи, а еще задекларировал моторный двигатель от катера, охотничье оружие и кухонный гарнитур.



НЕчесть недели

Премию НЕ.ЧЕСТЬ недели за вероятное получение взятки и многочисленные доходы сомнительного происхождения получает судья Киевского апелляционного административного суда Игорь Петрик.

Есть шанс, что дело Игоря Потрика совсем скоро придет к логической развязке, ведь его передают в Высший антикоррупционный суд. Именно на судей этого суда возлагают высокие надежды относительно честного и оперативного рассмотрения дел топ-коррупционеров.

Честь недели

Лауреат нашей премии работает следственным судьей в Антикоррупционном суде. Это означает, что он рассматривает ходатайство о проведении следственных действий и меры пресечения, как содержание под стражей и домашний арест подозреваемых. Так, чтобы они не могли сбежать до завершения следствия и суда.

В сентябре Андрей Бицюк рассматривал такое ходатайство в отношении экс-главы Высшего хозяйственного суда Украины Виктора Татькова. Следствие подозревает Татькова в пособничестве и вынесении неправосудных решений, вмешательстве в автоматизированную систему распределения дел и деятельность других судей, получении взяток и отмывании средств.



Виктор Татьков

Журналисты "Схем" нашли около сотни объектов недвижимости в Украине и около десятка в Испании, оформленных на родственников и бедных друзей Татькова. С декабря 2016 года Виктор Татьков в розыске. По данным правоохранителей, он находится на территории Австрии и уклоняется от следствия.

Но его экстрадиция была невозможной, потому что Апелляционный суд Киева дважды необоснованно отменил определения районного суда о содержании Татькова под стражей. В сентябре Генеральная прокуратура подала ходатайство об избрании меры пресечения Татькову в виде содержания под стражей в Антикоррупционный суд.



Честь недели

Следственный судья Андрей Бицюк обратил внимание, что Татьков умышленно уклонялся от следствия и суда в Украине и разрешил его содержание под стражей. Благодаря этому решению Татькова наконец смогут экстрадировать в Украину. Также судья избрал меру пресечения Евгении Катасоновой, которая работала главным специалистом канцелярии Управления документального обеспечения Высшего хозяйственного суда Украины и обвиняется в пособничестве Татькову.

Премию ЧЕСТЬ недели получает следственный судья Высшего антикоррупционного суда Андрей Бицюк.

Лауреатов премии и антипремии определяет общественная организация "Фундация DEJURE", которая мониторит ход судебной реформы и добивается очищения судейских рядов.