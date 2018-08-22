Тайра Бэнкс ошеломила выходом в роскошном платье: фото

Американская супермодель Тайра Бэнкс посетила презентацию шоу "Америка ищет таланты" в Голливуде.

Роскошная 44-летняя Тайра Бэнкс вышла на красную дорожку в вечернем платье бордового оттенка разрезом на подоле от Marc Bouwer.

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Тайра очаровала всех еще своим эффектным выходом на сцену.

Смотрите видео с Тайрой Бэнкс:

Допис, поширений Tyra Banks (@tyrabanks) 21 Сер 2018 р. о 5:03 PDT

Для шоу супермодель выпрямила волосы и сделала насыщенный макияж в оттенках, которые подходили под тон ее платья.



Тайра Бэнкс / Getty



Тайра Бэнкс / Getty