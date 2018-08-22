Тайра Бэнкс ошеломила выходом в роскошном платье: фото
Американская супермодель Тайра Бэнкс посетила презентацию шоу "Америка ищет таланты" в Голливуде.
Роскошная 44-летняя Тайра Бэнкс вышла на красную дорожку в вечернем платье бордового оттенка разрезом на подоле от Marc Bouwer.
Читайте также: Украинцы покорили судей шоу "Америка ищет таланты": впечатляющее видео выступления
Тайра очаровала всех еще своим эффектным выходом на сцену.
Смотрите видео с Тайрой Бэнкс:
Для шоу супермодель выпрямила волосы и сделала насыщенный макияж в оттенках, которые подходили под тон ее платья.
Тайра Бэнкс / Getty
Тайра Бэнкс / Getty
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Тимошенко поразила новым стилем: появились фото16 февраля 2016 , 11:31
Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе23 июня 2016 , 21:53 9
Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом8 мая 2016 , 08:01
Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов21 июня 2016 , 21:10 1
Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)28 июня 2016 , 03:40 1
Украинскому певцу позвонили из "ДНР"6 марта 2016 , 15:33