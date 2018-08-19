Тайсон Фьюри победил Пьянету и договорился о бое с Уайлдером: видео
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (27-0, 19 КО) в Белфасте победил решением судей итальянца Франческо Пьянету (35-5-1, 24 КО).
Бой прошел все 10 раундов. Единогласным судейским решением в поединке одержал победу Фьюри– 100:90, 100:90, 100:90.
Читайте также: Фьюри обозвал троих известных боксеров бомжами и отказался с ними боксировать
Сразу после объявления результата Фьюри отобрал пояс WBC у присутствующего в зале американца Деонтея Уайлдера, походил с ним по рингу, но потом вернул. Уайлдер и Фьюри тут же объявили, что договоренность о бое между ними уже достигнута.
Для непобедимого Фьюри это был второй бой после возвращения на ринг. Теперь в активе боксера 27 побед.
Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая , 06:50
Сборная Украины заняла 8 место на чемпионате мира по биатлону9 марта 2012 , 23:36
Мерйон Бартоли завершила профессиональную карьеру15 августа 2013 , 17:24
Экс-полузащитник "Карпат": Грузинский народ очень переживает за Украину31 октября 2014 , 16:00
Официально: Швайнштайгер из "Баварии" переходит в "Манчестер Юнайтед"11 июля 2015 , 15:43