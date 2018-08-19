Тайсон Фьюри победил Пьянету и договорился о бое с Уайлдером: видео

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (27-0, 19 КО) в Белфасте победил решением судей итальянца Франческо Пьянету (35-5-1, 24 КО).

Бой прошел все 10 раундов. Единогласным судейским решением в поединке одержал победу Фьюри– 100:90, 100:90, 100:90.

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Сразу после объявления результата Фьюри отобрал пояс WBC у присутствующего в зале американца Деонтея Уайлдера, походил с ним по рингу, но потом вернул. Уайлдер и Фьюри тут же объявили, что договоренность о бое между ними уже достигнута.

Для непобедимого Фьюри это был второй бой после возвращения на ринг. Теперь в активе боксера 27 побед.

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