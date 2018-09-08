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Тайсон назвал Ломаченко лучшим боксером современности

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Майк Тайсон назвал Василия Ломаченко лучшим боксером мира
Майк Тайсон назвал Василия Ломаченко лучшим боксером мира

На торжественном мероприятии экс-чемпион мира по боксу Майк Тайсон рассказал, кого считает лучшим боксером мира независимо от весовой категории.

Тайсон считает чемпиона мира в легком весе по версии WBA Василия Ломаченко лучшим боксером мира независимо от весовой категории.

Читайте также: Ломаченко назван лучшим боксером мира независимо от весовой категории на сайте Sky Sport

"Кто сейчас лучший? Мне нравится украинский парень Василий Ломаченко. Он очень хороший, у него отличный стиль. Эррол Спенс тоже неплох, но мне нравится Ломаченко, он лучший на данный момент", – сказал Тайсон.

Напомним, что следующий поединок за чемпионский титул WBO между Василием Ломаченко и Хосе Педрасой состоится 1 или 8 декабря в Лос-Анджелесе.

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Теги: Спорт Бокс Василий Ломаченко
Источник: 24 Канал
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