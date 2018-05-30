Тайваньская компания FSP представляет новый мощный блок питания

Компания FSP Group готовится принять участие в домашней компьютерной выставке Computex 2018, которая пройдет с 5 по 9 июня в Тайбэе. На стенде тайваньского вендора посетители смогут ознакомиться с новыми блоками питания, которые предназначены для использования в устройствах "интернета вещей", майнинговых фермах и традиционных ПК.

Об этом сообщает overclockers.

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Одним из наиболее интересных экспонатов FSP на выставке должен стать 850-ваттный блок питания серии Hydro PTM +, оборудованный встроенным водоблоком от Bitspower.

Подобно дебютировала в прошлом году 1200-ваттная модель, которая была оснащена светодиодной RGB-подсветкой и способна работать в трех режимах: пассивном (при нагрузках менее 50% от номинала), с воздушным или комбинированным охлаждением. В последнем случае блок питания можно использовать в системах с энергопотреблением до 1000 Вт.

FSP готовит к презентации новый 850-ваттный блок питания

Подробные технические характеристики 850-ваттного блока питания FSP Hydro PTM + будут объявлены уже на следующей неделе.