09:29
30 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
27°C
27°C 10°C
  • четверг
    30°C 17°C
  • пятница
    21°C 12°C
  • суббота
    25°C 9°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УБИЙСТВО АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Трамп никого не любит больше Путина. Сувенирка российского мундиаля
Вєсті Кремля
22:39, 29 мая
Вести.UA.
Вєсті.UA
00:27, сегодня
Почему детекторы лжи для ГБР ставят под сомнение относимость доказательств по всей Украине
ЦРУ
09:00, сегодня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Поход в поликлинику
Згадати все
22:49, 25 мая
Телеканал новостей 24 Новости Гаджеты
УБИЙСТВО АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"

Тайваньская компания FSP представляет новый мощный блок питания

41 Читати новину українською
FSP представляет новый мощный блок питания Hydro PTM +
FSP представляет новый мощный блок питания Hydro PTM + / Фото из открытых источников

Компания FSP Group готовится принять участие в домашней компьютерной выставке Computex 2018, которая пройдет с 5 по 9 июня в Тайбэе. На стенде тайваньского вендора посетители смогут ознакомиться с новыми блоками питания, которые предназначены для использования в устройствах "интернета вещей", майнинговых фермах и традиционных ПК.

Об этом сообщает overclockers.

Читайте также: Компания AMD готовит обновление линейки настольных процессоров Ryzen

Одним из наиболее интересных экспонатов FSP на выставке должен стать 850-ваттный блок питания серии Hydro PTM +, оборудованный встроенным водоблоком от Bitspower.

Подобно дебютировала в прошлом году 1200-ваттная модель, которая была оснащена светодиодной RGB-подсветкой и способна работать в трех режимах: пассивном (при нагрузках менее 50% от номинала), с воздушным или комбинированным охлаждением. В последнем случае блок питания можно использовать в системах с энергопотреблением до 1000 Вт.

FSP Hydro PTM +

FSP готовит к презентации новый 850-ваттный блок питания

Подробные технические характеристики 850-ваттного блока питания FSP Hydro PTM + будут объявлены уже на следующей неделе.

Теги: Китай Техно Гаджеты
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Убийство Аркадия Бабченко: последние новости
сегодня, 09:22 Убийство Аркадия Бабченко: последние новости
825
Аркадий Бабченко, без сомнения, убит российскими спецслужбами
сегодня, 09:19 Аркадий Бабченко, без сомнения, убит российскими спецслужбами
Юрій Бутусов 99
Турция скрутила Россию в трубу
сегодня, 08:42 Турция скрутила Россию в трубу
Злой Одессит 1375
сегодня, 02:23 "Путінізм – це режим боягузів, який веде війну методами боягузів"
Блог Соцмережі 630
Аркадия Бабченко убили в Киеве: чем прославился журналист
сегодня, 02:06 Аркадия Бабченко убили в Киеве: чем прославился журналист
Соломія Ніколайчук 1246
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук