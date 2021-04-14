Так думають мільйони, – Кравчук про свої слова, що в окупантів "стрілятиме до останнього"
Леонід Кравчук не шкодує про свої слова, що стрілятиме в російських окупантів до останнього. Політик переконаний, що так думає не він один.
Політик зазначив, що трохи перебільшив, адже вік у нього "не стрілецький". Про це глава української делегації у ТКГ Леонід Кравчук заявив в ефірі одного з українських телеканалів.
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Як Кравчук прокоментував свою заяву
Попри це, Кравчук брав участь в різних змаганнях. Він наголосив, що не було такого випадку, аби не потрапив в ціль.
Не один я це сказав. Думають, можливо мільйони. Я переконаний, що кожен українець в такий важкий для України час є одночасно захисником, патріотом, громадянином. Візьміть ту саму Швейцарію. У кожній родині є зброя. І вона може бути використано для захисту своєї землі, народу,
– наголосив Кравчук.
Політик відповів на погрози Кремля
Кравчук наголосив, що Україна захищатиме свої національні інтереси. Коментуючи погрози Росії, він додав, що це буде останнім цвяхом для Росії.
"Якщо говорити в цілому про нашу роботу в ТКГ, то Україна завжди була в активній наступальній позиції, Росія завжди робила все для того, щоб зупинити або заблокувати наші можливості", – сказав Кравчук.
За словами глави української делегації, так було і сьогодні, але Україна показала, що має пропозиції та наступальну силу.
Що відомо про попередню заяву Кравчука
- Раніше Кравчук заявив, що зброя почищена і підготовлена, а місця в будинку пристріляні.
- Політик сказав, що при наступі Росії, "стрілятиме до останнього – доки руки зброю триматимуть і поки бачитиме ворога".
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