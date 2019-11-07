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      Так называемые "друзья" разгоняют сенсацию, – Кличко о деле НАБУ

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      Виталий Кличко
      Виталий Кличко / censor.net.ua

      Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал открытое производство НАБУ против себя и своих заместителей. По его мнению, делу умышленно придают сенсационный характер в информационном поле.

      Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире телеканала "Украина".

      К теме: НАБУ открыло дело против Кличко и двух его заместителей

      По его словам, этой новости уже почти три недели. Он убежден, что никаких перспектив это дело не имеет.

      И сейчас так называемые "друзья" разгоняют ее уже не первой волной в информационном поле. И мне очень смешно, что там речь идет еще и о якобы госизмене. Пусть проверяют,
      – сказал Кличко.

      Что известно о деле НАБУ против Кличко?Национальное антикоррупционное бюро открыло производство в отношении мэра Киева Виталия Кличко и его двух заместителей из-за возможной государственной измены и хищения государственных денег при застройке столицы.

      В Высшем антикоррупционном суде объяснили, что суд обязал НАБУ открыть это дело из-за бездействия руководителя Главного подразделения детективов НАБУ.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Киева НАБУ Виталий Кличко
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