Так пойдет и сам Путин без почестей и молебнов, – Кох указал на новую эру в России

Отставка губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, где во время пожара в торговом центре погибли 64 человека, имеет знаковую особенность.

Об этом в Facebook написал экс-вице-премьер России Альфред Кох.

"Тулеев, Тулеев. Эта отставка – совсем другое. В отличие от других знаковых отставок (например, Лужкова), она показывает как будут "идти" высокопоставленные чиновники при позднем Путина", – считает политик.

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Он отметил, что чиновники при "позднем Путине" будут идти не по своей или его воле, а под давлением обстоятельств и народа. Это например, будет случаться в результате какого-то катаклизма на вверенной территории.

Больные, слабые, сумасшедшие. С позором и под радостное улюлюканье толпы. Так пойдет и сам Путин. Без почестей. Без благодарных молебнов и фанфар. Его просто прогонят и он станет героем плоских анекдотов,

– прогнозирует Кох.

Напомним, 1 апреля губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, где во время пожара в торговом центре погибли 64 человека, подал президенту России прошение об отставке.



Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове вспыхнула 25 марта. По официальным данным, в результате пожара погибли 64 человека, среди которых 41 ребенок.