Так происходят в нашей стране реформы, или нет?

Я вот никак не пойму – у нас в стране происходят реальные реформы или нет? Шото я запутался. С одной стороны – вроде как да. Сидишь тут и веришь, что да – происходят. Тут проголосовали, там подписали. Любой, кто связан с гос. сектором – чуть ли не каждый день рапортует о победах.

А потом садишься в самолет и прилетаешь в какой-нибудь европейский город, особенно в тот, в котором уже был – и видишь как эффективно, а главное, быстро работают власти по апгрейду, например, городской инфраструктуры, по расчистке улиц, по починке канализации, по обустройству парков и т.д.

Читайте также: Какие главные тезисы нужно знать о весенних реформах

И это только муниципалитеты, вернее та их часть, которая отвечает за поддержание и развитие городской инфраструктуры. А другая часть занимается тем, что пишет программы по использованию лучших практик других городов. В которых распределены задачи и роли каждого участника процесса, например, по развитию в городе предпринимательской среды. И все отделы работают более-менее слаженно, даже учитывая то, что ни у одной власти (ни страны, ни города) нет и не может быть 100% понимания, что именно нужно делать, чтобы угодить всем – и среднему классу, и бабушкам, и предпринимателям, и родителям с маленькими детьми.

Короче, как только попадаешь в Европу – результаты деятельности украинских реформаторов выглядят как-то уж совсем жалко. То есть они как бы есть, и в тоже время их как бы нет. Типа – забор покрасили и все, а криков на весь мир. Хотя, может я ошибаюсь. Я привык, что если что-то не очевидно – то скорее всего этого просто нет. Или есть, но оно слишком преувеличено.

Так вот по реформам. Мне кажется, что обычные люди хотят не реформ, а изменений.

Читайте также: Этот эскалатор является символом наших реформ: вроде делают, а на самом деле – нет

Реформы – это форма, в которую власть облекает изменения к лучшему. Изменения к лучшему – это то, что власть в состоянии начать делать уже сегодня и для этого не нужны огромные средства, либо полк экспертов с методологиями, как это сделать, все эти симпозиумы, конференции и круглые столы.

Первое, что нужно сделать – это показать людям на мелочи, на небольшом примере на что она, власть, способна. То есть сначала показать, а потом уже агитировать в стиле "государство – это ты" и "возьми лопату" и т.д. Потому что на фоне того, как идут такие призывы, какой-нибудь майор МВД попадает в сотню Форбс. А практических изменений, которые можно увидеть, примерить и сравнить вот с этой самой Европой – нет. Не в смысле реформ, а в смысле изменений к лучшему – простых, понятных и ощутимых.

Оговорюсь, что пишу исключительно для людей думающих, мыслящих, относящихся к реальности здраво и с некоторой долей скептицизма. В моем понимании коррупция – это когда майор МВД попадает в сотню Форбс, а борьба с коррупцией – это когда он же выпрыгивает из окна. Так вот реформы – это когда есть ощутимые, ежедневные изменения к лучшему, а не просто локальный кризис майора.

Читайте также: Американські політики назвали 5 важливих реформ, які чекають від України у 2018 році