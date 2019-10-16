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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Так реформы не делаются, – в "Голосе" объяснили, почему перезагрузки судебной системы не будет

      53 Читати новину українською
      Судебная реформа
      Судебная реформа / https://pixabay.com

      Верховная Рада приняла президентский законопроект о деятельности органов судейского самоуправления. Однако в партии "Голос" убеждают – его нельзя считать реформатоским. Об этом в эксклюзивных комментариях журналисту 24 канала рассказали депутаты от партии "Голос" Сергей Рахманин и Александра Устинова.

      По мнению Сергея Рахманина, в принятом 16 октября законопроекте о деятельности органов судейского самоуправления (№ 1008), один пункт – реформаторский, второй – ретроградный, а третий может быть репрессивным в зависимости от того, кто будет им пользоваться.

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      Рахманин добавляет, что была возможность отправить законопроект на повторное второе чтение, отработать и прийти к согласию, и, к сожалению, этот шанс депутаты не использовали.

      Так реформы не делаются. И неважно, речь идет о судебной реформе, или любой другой. Назвать этот законопроект прорывным или тем более реформаторским я бы не рискнул,
      – убеждает народный избранник.

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      Законопроектом о так называемой судебной реформе предлагается несколько новаций. Прежде всего, два основных органа, которые сейчас должны заниматься очисткой судебной системы – Высшая квалификационная комиссия судей (ВККСУ) и Высший совет правосудия – должны быть очищены, и только потом они должны заниматься подбором судей. Кроме того предлагается уменьшить количество судей Верховного суда с 200 до 100.

      Судей не нужно уменьшать, зато их нужно "почистить". На самом деле Верховный суд достаточно завален делами,
      – убеждает Александра Устинова.

      По ее мнению, нужно оставить то же количество судей, но переаттестовать и уволить тех, к кому были вопросы у общественного совета добропорядочности. Общеизвестно, что очень много судей из Верховного суда, к которым возникали вопросы, все же попали на работу в суд.

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      Речь идет, в частности, о тех, кто судил майдановцев, не мог объяснить происхождение состояний и других лиц. Поэтому те, к кому у Совета добродетели были вопросы, должны пройти переаттестацию и быть уволенными. На их место должны были прийти новые.

      Уменьшение количества приведет к тому, что уберут неугодных судей, которые не хотят выполнять те поручения, которые им могут давать,
      – убеждена Устинова.

      судова реформа Зеленського, діяльності органів суддівського врядуванняСудебная реформа от президента / Фото 24 канала

      Второй вопрос – перезагрузка или очистка Высшей квалификационной комиссии судей (ВККСУ) и Высшего совета правосудия (ВРП).

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      В парламентском зале не поддержали одну очень важную правку, благодаря которой решение об увольнении принимали бы международные эксперты, которые бы вошли в специальные комиссии при ВРП и ВККСУ. Однако депутаты изъяли международников из этого процесса. Таким образом, ВСП должен сам себя очищать.

      "Я еще не видела ни одной структуры в Украине, которая бы сама себя очищала. Если к ветированию не будут возвращены международные эксперты, тогда система останется и не будет самоочищаться", – резюмирует Устинова.

      Что такое Высший совет правосудия?
      Это влиятельный государственный орган, который должен обеспечивать независимость судопроизводства, а также формировать добродетельный и высокопрофессиональный корпус служителей Фемиды.

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      Автор: Ирина Полищук
      Теги: Новости Украины Новости политики Высший совет правосудия Верховная Рада Судьи Законодательство
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