Так реформы не делаются, – в "Голосе" объяснили, почему перезагрузки судебной системы не будет

Верховная Рада приняла президентский законопроект о деятельности органов судейского самоуправления. Однако в партии "Голос" убеждают – его нельзя считать реформатоским. Об этом в эксклюзивных комментариях журналисту 24 канала рассказали депутаты от партии "Голос" Сергей Рахманин и Александра Устинова.

По мнению Сергея Рахманина, в принятом 16 октября законопроекте о деятельности органов судейского самоуправления (№ 1008), один пункт – реформаторский, второй – ретроградный, а третий может быть репрессивным в зависимости от того, кто будет им пользоваться.

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Рахманин добавляет, что была возможность отправить законопроект на повторное второе чтение, отработать и прийти к согласию, и, к сожалению, этот шанс депутаты не использовали.

Так реформы не делаются. И неважно, речь идет о судебной реформе, или любой другой. Назвать этот законопроект прорывным или тем более реформаторским я бы не рискнул,

– убеждает народный избранник.

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Законопроектом о так называемой судебной реформе предлагается несколько новаций. Прежде всего, два основных органа, которые сейчас должны заниматься очисткой судебной системы – Высшая квалификационная комиссия судей (ВККСУ) и Высший совет правосудия – должны быть очищены, и только потом они должны заниматься подбором судей. Кроме того предлагается уменьшить количество судей Верховного суда с 200 до 100.

Судей не нужно уменьшать, зато их нужно "почистить". На самом деле Верховный суд достаточно завален делами,

– убеждает Александра Устинова.

По ее мнению, нужно оставить то же количество судей, но переаттестовать и уволить тех, к кому были вопросы у общественного совета добропорядочности. Общеизвестно, что очень много судей из Верховного суда, к которым возникали вопросы, все же попали на работу в суд.

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Речь идет, в частности, о тех, кто судил майдановцев, не мог объяснить происхождение состояний и других лиц. Поэтому те, к кому у Совета добродетели были вопросы, должны пройти переаттестацию и быть уволенными. На их место должны были прийти новые.

Уменьшение количества приведет к тому, что уберут неугодных судей, которые не хотят выполнять те поручения, которые им могут давать,

– убеждена Устинова.

Судебная реформа от президента / Фото 24 канала

Второй вопрос – перезагрузка или очистка Высшей квалификационной комиссии судей (ВККСУ) и Высшего совета правосудия (ВРП).

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В парламентском зале не поддержали одну очень важную правку, благодаря которой решение об увольнении принимали бы международные эксперты, которые бы вошли в специальные комиссии при ВРП и ВККСУ. Однако депутаты изъяли международников из этого процесса. Таким образом, ВСП должен сам себя очищать.

"Я еще не видела ни одной структуры в Украине, которая бы сама себя очищала. Если к ветированию не будут возвращены международные эксперты, тогда система останется и не будет самоочищаться", – резюмирует Устинова.

Что такое Высший совет правосудия?

Это влиятельный государственный орган, который должен обеспечивать независимость судопроизводства, а также формировать добродетельный и высокопрофессиональный корпус служителей Фемиды.