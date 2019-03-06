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      Так стратегические отношения с США не строятся, – Данилюк о ситуации в "Укроборонпроме"

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      Так стратегические отношения с США не строятся, – Данилюк о ситуации в "Укроборонпроме"

      Руководитель Центра оборонных реформ Александр Данилюк прокомментировал вчерашнее заявление чрезвычайного и полномочного посла Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович относительно ситуации вокруг расследования Бигуса и напомнил об отмененном тендере "Укроборонпрома", участие в котором принимали советник Маргарет Тэтчер и Главнокомандующие НАТО.

      Госпожа Мари Йованович вчера заявила, что Кабинет Министров Украины должен провести аудит государственного концерна "Укроборонпром", относительно которого в СМИ разгорелся скандал. По ее словам, это поможет в борьбе с коррупцией в секторе нацбезопасности. Данилюк, который был в свое время советником министра обороны, пояснил: "Реакция США абсолютно закономерна. Объявить тендер на реформирование "Укроборонпрома", получить среди заявок команду из нескольких бывших головнокомандувачів НАТО, советника Тэтчер, мастодонтов Уолл-Стрит и скромного меня и потом не провести тендер. Это называется "кидалово". Так стратегические отношения не строятся".

      Данилюк напомнил, что речь идет о тендере по стратегическому реформированию украинского оборонно-промышленного комплекса, который "Укроборонпром" объявлял в декабре 2018 года. Победитель должен сконцентрироваться над совершенствованием стратегии корпоративной и производственной реструктуризации "Укроборонпрома". Интересно, что заявку на участие в тендере подала группа высокопоставленных офицеров Вооруженных Сил США, среди которых два бывших Главнокомандующих объединенных сил НАТО, во главе с президентом исследовательского центра Potomac Foundation профессором Филиппом Карбером. Но тендер по непонятным причинам был отменен "Укроборонпромом".

      Помочь провести реформы соглашались лучшие американские специалисты, команда экспертов состояла: из самого профессора Карбера, который был советником по вопросам безопасности Генерального секретаря НАТО Манфреда Уорнера и премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер; четырехзвездочных генералов Уэсли Кларка и Филиппа Бридлава, что занимали должность Верховного Главнокомандующего сил НАТО в Европе; и трехзвездного генерала Фредерика Ходжеса, что до недавнего времени командовал сухопутными войсками США в Европе; также Гарольда Дебланка, экс-вице-президента компании Lehman Brothers Holdings и LCOR Inc. и Майкла Семенса, ведущего технического эксперта по вопросам обороны. Единственным украинцем в команде фонда был именно руководитель Центра оборонных реформ Александр Данилюк, экс-советник министра обороны Украины, также с 2015 года является научным сотрудником Potomac Foundation.

      Данилюк напомнил, что согласно условиям тендера, победитель должен сконцентрироваться над совершенствованием стратегии корпоративной и производственной реструктуризации "Укроборонпрома", а также сопровождением практического внедрения разработанных рекомендаций. По мнению эксперта, отмена крайне необходимого для Украины тендера, не добавило позитива в отношения со стратегическим партнером – США. Поэтому, резкое заявление чрезвычайного и полномочного посла Соединенных Штатов Америки вполне понятна.

      Александр Данилюк специализируется на национальной безопасности и противодействию российской гибридной агрессии. Читал лекции в Национальном университете обороны США, в Школе специальной войны имени Кеннеди. Один из лидеров Революции достоинства, экс-советник министра обороны и глава Центра оборонных реформ. Зарегистрирован кандидатом в Президенты Украины.

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      Теги: Новости политики
      Источник: 24 Канал
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