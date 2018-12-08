"Так умирать в 15 лет нельзя": в МВД Италии прокомментировали трагедию в ночном клубе

В клубе итальянского Коринальдо, в провинции Анкона, где произошла смертельная массовая давка, было значительно больше людей, чем это допускают нормы безопасности.

Соответствующее заявление сделали в министерстве внутренних дел страны, передает ТАСС.

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Следователи склоняются к тому, что внутри было больше чем надо людей,

– отметил глава ведомства Маттео Сальвини.

Он также выразил свои соболезнования семьям погибших и подчеркнул, что необходимо как можно быстрее установить виновников трагедии.

"Так нельзя умирать в 15 лет. Мои мысли и молитвы сейчас с шестью погибшими этой ночи... Надеюсь на скорейшее выздоровление 13 человек, находящихся в тяжелом состоянии. Нужно обязательно установить виновных в гибели людей", – сказал итальянский министр.

Напомним, в ночь на 8 декабря в провинции Анкона, что располагается в Центральной Италии, на рэп-концерте в ночном клубе произошла массовая давка. В результате по меньшей мере 6 человек погибли и еще около 120 получили ранения, в том числе 10 пострадали серьезно.

По предварительной версии, давка началась после того, как кто-то распылил перцовый баллончик. Среди погибших – 5 несовершеннолетних: три девушки и два парня, а также их мать.