12:18
8 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Новая легенда от российских СМИ. Патриотизм в стакане
      Вєсті Кремля
      22:20, 7 декабря
      Вести.UA. Шаловливые ручки депутатов. Самка Богомолец
      Вєсті.UA
      21:47, 7 декабря
      Куда коммунальщики тратят сотни миллионов гривен, или Зачем расчищать пляжи под Новый год
      ЦРУ
      09:00, 7 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Репрессивная психиатрия
      Згадати все
      00:10, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      "Так умирать в 15 лет нельзя": в МВД Италии прокомментировали трагедию в ночном клубе

      82 Читати новину українською
      В результате давки в итальянском клубе погибло 6 человек
      В результате давки в итальянском клубе погибло 6 человек / Фото из соцсетей

      В клубе итальянского Коринальдо, в провинции Анкона, где произошла смертельная массовая давка, было значительно больше людей, чем это допускают нормы безопасности.

      Соответствующее заявление сделали в министерстве внутренних дел страны, передает ТАСС.

      Читайте также: В Италии произошел взрыв на автозаправке, есть погибшие и раненые: жуткие фото и видео

      Следователи склоняются к тому, что внутри было больше чем надо людей,
      – отметил глава ведомства Маттео Сальвини.

      Он также выразил свои соболезнования семьям погибших и подчеркнул, что необходимо как можно быстрее установить виновников трагедии.

      "Так нельзя умирать в 15 лет. Мои мысли и молитвы сейчас с шестью погибшими этой ночи... Надеюсь на скорейшее выздоровление 13 человек, находящихся в тяжелом состоянии. Нужно обязательно установить виновных в гибели людей", – сказал итальянский министр.

      Напомним, в ночь на 8 декабря в провинции Анкона, что располагается в Центральной Италии, на рэп-концерте в ночном клубе произошла массовая давка. В результате по меньшей мере 6 человек погибли и еще около 120 получили ранения, в том числе 10 пострадали серьезно.

      По предварительной версии, давка началась после того, как кто-то распылил перцовый баллончик. Среди погибших – 5 несовершеннолетних: три девушки и два парня, а также их мать.

      Теги: Чрезвычайное происшествие Жертвы
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Європейські інвестиції як маркер відродження Донбасу
      сегодня , 12:01 Європейські інвестиції як маркер відродження Донбасу
      Максим Єфімов 29
      Рейтинг профессий в "ЛНР": кем лучше работать в псевдореспублике
      сегодня , 08:40 Рейтинг профессий в "ЛНР": кем лучше работать в псевдореспублике
      Ольга Черненко 1320
      Переворот в медицине: как быстрый тест на рак спасет миллионы жизней
      7 декабря , 23:00 Переворот в медицине: как быстрый тест на рак спасет миллионы жизней
      Іван Яковина 422
      Самотність в мережі та поза нею: хто обрубує крила державним ЗМІ
      7 декабря , 22:01 Самотність в мережі та поза нею: хто обрубує крила державним ЗМІ
      Михайло Поживанов 327
      Хосе "Снайпер" Педраса – дерзкий пуэрториканец, который посягнул на чемпионский пояс Ломаченко
      7 декабря , 21:01 Хосе "Снайпер" Педраса – дерзкий пуэрториканец, который посягнул на чемпионский пояс Ломаченко
      Ігор Саджениця 461
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Выдающиеся политики о Маргарет Тэтчер
       8 апреля 2013 , 20:30 2
      Выборы в Германии: Шульц сделал важное заявление
       24 сентября 2017 , 20:47
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук