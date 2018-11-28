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      "Так же врут": Порошенко резко ответил на заявление Путина о провокации в Азовском море

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      Порошенко резко ответил на слова Путина
      Порошенко резко ответил на слова Путина / Фото из открытых источников

      Президент Украины Петр Порошенко отреагировал на слова российского лидера о том, что конфликт в Азовском море является провокацией киевской власти.

      Так, во время своей поездки в Черниговскую область Порошенко назвал слова Путина ложью, передает УП.

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      Сегодня Путин объявил, что расстрел украинских кораблей – это провокация украинской власти. Ну как?! А потом думаешь: ну, жди, – когда были события в Солсбери, они что, по-другому говорили? Так же врут. А их лозунг по Донбассу: "их там нет – ну так же врут,
      – пояснил президент.

      Добавим, что 28 ноября во время экономического форума "Россия зовет" президент РФ Владимир Путин сказал, что обстрел и захват российскими пограничниками украинских судов является ничем иным как провокацией киевской власти.

      Путина также возмутило то, что украинской власти перед мировым сообществом все вроде бы "сходит с рук".

      Чего киевские власти не сделают, им все сходит с рук. Если они потребуют младенцев на завтрак, им, наверное, подадут и младенцев. А что ж, скажут они хотят есть,
      – посетовал Путин.

      Что произошло в Азовском море?
      25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.
      Россия не замедлила с реакцией. В ФСБ РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.
      Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь до Мариуполя. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков. 15 украинских моряков уже арестовали в оккупированном Крыму.

      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Украина – Россия Конфликт в Азовском море Владимир Путин
      Источник: 24 Канал
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