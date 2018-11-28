"Так же врут": Порошенко резко ответил на заявление Путина о провокации в Азовском море

Президент Украины Петр Порошенко отреагировал на слова российского лидера о том, что конфликт в Азовском море является провокацией киевской власти.

Так, во время своей поездки в Черниговскую область Порошенко назвал слова Путина ложью, передает УП.

Читайте также: "Официально закончилась соль": пропагандисты Кремля распространяют фейки относительно военного положения в Украине

Сегодня Путин объявил, что расстрел украинских кораблей – это провокация украинской власти. Ну как?! А потом думаешь: ну, жди, – когда были события в Солсбери, они что, по-другому говорили? Так же врут. А их лозунг по Донбассу: "их там нет – ну так же врут,

– пояснил президент.

Добавим, что 28 ноября во время экономического форума "Россия зовет" президент РФ Владимир Путин сказал, что обстрел и захват российскими пограничниками украинских судов является ничем иным как провокацией киевской власти.

Путина также возмутило то, что украинской власти перед мировым сообществом все вроде бы "сходит с рук".

Чего киевские власти не сделают, им все сходит с рук. Если они потребуют младенцев на завтрак, им, наверное, подадут и младенцев. А что ж, скажут – они хотят есть,

– посетовал Путин.

Что произошло в Азовском море?

25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.

Россия не замедлила с реакцией. В ФСБ РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь до Мариуполя. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков. 15 украинских моряков уже арестовали в оккупированном Крыму.