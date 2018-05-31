Такие спецоперации адекватные, но ими нельзя злоупотреблять, – журналист об "убийстве" Бабченко

Действия спецслужб в случае с инсценировкой убийства Бабченко оправданы. Украинские спецслужбы эффектно дали по носу одному "большому спецслужбисту", который сидит в Кремле. Но такими спецоперациями нельзя злоупотреблять.

Такое мнение 24 Каналу высказал журналист Олег Ельцов.

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По его словам, такие сценарии – не новинка в работе правоохранителей. И, говорит Ельцов, заявления, что так никто не делает и это некрасиво, не соответствуют действительности.

Похожие сценарии инсценировки уже были в Украине – с брифингами и фото "убитых" в томатном соке. Это одна из форм хитростей оперативных сотрудников. Запрета на проведение таких операций нет. Украинские спецслужбы провели российские. Но это нельзя превращать в систему в публичной плоскости,

– считает Олег Ельцов.

При этом, по его мнению, информация о причастности к покушению на Бабченко бывших участников АТО вполне может соответствовать действительности. В АТО были разные люди, и далеко не все воевали. Кто-то мог туда съездить с проверкой на один день – и уже "ветеран АТО". Украина, отмечает Ельцов, – воюющая страна, и мы сейчас все это пожинаем благодаря Путину. Когда человек научился владеть оружием, преодолел психологический барьер, вернулся с фронта, а ему предлагают зарплату в 200 долларов – то ничего удивительного, что он соглашается на преступление и плату в 30 тысяч долларов .

"Спецоперация по предупреждению покушения на Бабченко – адекватная, и результаты эффективные. Привлечено внимание, и теперь мир будет следить, как сложится у правоохранителей с доказательствами относительно преступления России против нас", – отметил Ельцов.

Напомним, 29 мая СМИ сообщили, что российского журналиста Аркадия Бабченко убили в Киеве в собственном доме. 30 мая во время брифинга в Киеве глава СБУ Василий Грицак сообщил, что российский журналист Аркадий Бабченко живой, а его "убийство" было спецоперацией по задержанию организаторов преступления. Правоохранители задержали в Киеве организатора "убийства" Бабченко – гражданина Г. Он был завербован спецслужбами России и предложил своему знакомому из числа бывших АТОшников за денежное вознаграждение в 30 тысяч долларов совершить убийство журналиста. Следователи СБУ подготовили задержанному подозрение в совершении преступлений по статьям "Подготовка к преступлению", "Пособничество" и "Террористический акт".

Кто такой Аркадий Бабченко?Это популярный оппозиционный российский журналист. В феврале 2017 года выехал из России из-за преследований. Сначала переехал в Прагу, позже – в Украину. Бабченко считают одним из основоположников современной военной прозы. Он одним из первых описал современные российские войны в художественном стиле. Его книги переведены на 16 языков и изданы в 22 странах мира.