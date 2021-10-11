Таких денег у мэра нет, – Труханов сыронизировал относительно своей меры пресечения

ВАКС отпустил Геннадия Труханова под 30 миллионов гривен залога с обязанностями. Политик иронично прокомментировал избранную ему меру пресечения, заявил, что таких денег нет.

Об этом одесский городской глава сообщил во время общения с журналистами и представителями СМИ после заседания суда в понедельник, 11 октября.

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Отвечая на вопрос о том, сможет ли найти 30 миллионов гривен на залог, он отметил, что "таких денег у мэра Одессы нет".

Поэтому будем искать деньги, потому что надо выполнить постановление,

– сказал Геннадий Труханов.

Политик добавил, что будет подавать апелляцию, потому что надеялся на решение, которое не удовлетворит ходатайство прокуратуры и не будет применена "мера пресечения".

Дело Туханова: что известно

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова 6 октября подписала подозрение мэру Одессы Геннадию Труханову и еще 4 лицам.

Подозреваемые якобы незаконно передавали фирмам землю в аренду под застройку. Компании со временем присваивали территории.

По предварительной информации, общая сумма убытков Одесской территориальной общине составляет 689 миллионов гривен.