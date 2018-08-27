"Такого Дня независимости в Молдове еще не было": протестующие подают заявления в прокуратуру

В Кишиневе 27 годовщина независимости Молдовы началась разгоном тамошнего "Майдана". В течение нескольких дней жители молдавской столицы потребовали от правительства уйти в отставку, поскольку уверены в его коррумпированности.

Об этом рассказал журналист "Радио Свобода" Иван Святченко в прямом эфире 24 канала.

Читайте также: День независимости Молдовы: чиновники с цветами, общественность – за полицейскими кордонами

На вопрос, что сейчас происходит в центре города, Святченко ответил: "Обычно, в это время в центре Кишенева проходит праздничный концерт, однако сегодня здесь тишина и пустота. Такого Дня независимости в Молдове еще не было".

Тех людей, которых силой вытаскивали из толпы, сейчас отпустили. Однако они собираются подавать заявления в прокуратуру с требованием расследовать это событие и хотят восстановить свои права,

– отметил журналист.

Сейчас ситуация более-менее урегулировалась, но никто не знает наверняка, выйдут ли люди снова на "Майдан".

"На самом деле власть Молдовы обыгрывает основную массу протестующих относительно европейской олигархической коалиции. Никакого вразумительного плана действий пока не озвучили. В воскресенье. 26 августа, на митинге приняли резолюцию относительно выборов и справедливого расследования в хищении миллиардов. Но что будет в дальнейшем не ясно", – добавил Святченко.

Напомним, 26 августа тысячи людей вышли на антиправительственный митинг в центре столицы Молдовы. Однако уже под утро 27 августа стражи порядка жестоко разогнали антиправительственный протест в центре Кишинева.