"Такого еще не было": спикер Совета Европы раскритиковал поведение пропагандистки Кремля в ПАСЕ
Выходки сотрудницы пропагандистского российского телеканала Ольги Скабеевой в кулуарах зимнего заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы неприемлемы.
Об этом заявил директор по коммуникациям Совета Европы Даниэль Холтген, пишет Укрифнорм.
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Так, ведущая телеканала "Россия" Ольга Скабеева пыталась спровоцировать украинских депутатов во время сессии ПАСЕ. Скандальная пропагандистка отличилась выходками, когда первый вице-спикер Ирина Геращенко рассказывала об украинских узниках в РФ и о пленных россиянах, о которых Россия забыла.
Холтген осудил поведение Скабеевой. Однако при этом он подчеркнул, что говорит не об официальной позиции Совета Европы, а выражает личное отношение.
Это неприемлемая и беспрецедентная ситуация. Такого еще никогда не было. Все журналисты получили напоминание о правилах аккредитации и поведении в здании Совета Европы,
– сказал он.
Рамзан Кадыров, глава Чечни, после конфликта пригрозил украинскому нардепу Бориславу Березе. В частности написал, что за "оскорбление" российской журналистки на украинского народного депутата – "если он должным образом не извинится перед Ольгой Скабеевой, обязательно найдется настоящий мужчина, который его достанет и влепит звонкую оплеуху".
Как Скабеева препятствовала Ирине Геращенко
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