Такого потока заробитчан не видели даже в 90-х, – жители приграничных с Польшей городков

Трудовая миграция украинцев в Польшу достигло больших масштабов. Ежедневно украино-польскую границу пересекают тысячи украинцев.

Значительная часть из них – трудовые мигранты. Жители приграничных городков говорят: таких потоков работников не помнят даже в 1990-х. Об этом сообщает телеканал 1 + 1 в программе "Завтрак с 1 + 1".



Как сообщают журналисты, только за 2017 года более миллиона украинцев выехали на заработки в Польшу согласно официальной статистике. По словам местных жителей приграничных городков, в день границу пересекают около двух десятков автобусов с работниками.



"Чтобы найти работу украинцам в Польше, даже не приходится вставать из-за компьютера. Сборщики ягод, упаковщики на заводы, разнорабочие на строительство, работа для студентов, мужчин, женщин, специальные предложения для семейных пар. Кто не доверяет Интернету? Лучшие предложения работы обещают и менеджеры в специально оборудованных офисах прямо на автовокзалах", – сообщается в сюжете.



Основная причина такой популярности украинцев в Польше – разительная разница в благосостоянии украинцев и поляков.



"Поляк за такие копейки не будет работать", – говорят в материале журналистов украинские заробитчане.



"Потому что ловкие (украинцы – Ред.), И поэтому дешевые. Потому что, если поляку на строительстве нужно платить, скажем, 20 злотых в час, то украинец работает по 11, 12 злотых", – рассказывают журналисты.



При этом в материале также указывается, что около 70% украинцев работают в Польше нелегально.