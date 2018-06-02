Такого вы еще не пробовали: в мире набирают популярность круассаны с суши

Все новые тренды захватывают мировой гастрономии. На этот раз необычной новинкой стали круассаны, в которых вместо традиционной начинки из шоколада или других сладостей размещают суши морепродуктов.

Если вы имели возможность попробовать круассаны с красной рыбой и другим вкусными добавками, то круассаны с начинкой из суши должны вам понравиться. Такое блюдо получило необычное название "крусуши" и пользуется бешеной популярностью в Калифорнии, где его называют "калифорнийский круассан".

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Впервые сделать такие круассаны попытался шеф-повар Холмс в американской пекарни Mr. Holmes Bakehouse. Тогда же он и соединил французскую выпечку с роллами из копченого лосося, васаби, маринованного имбиря и водорослей нори. Круассаны посыпал семенами кунжута, а для подачи добавил немного соевого соуса, без которого трудно представить японское блюдо. Цена такого круассана составляла 5 долларов.



"Крусуши"

Сегодня же необычная новинка продается в пекарнях Mr. Holmes Bakehouse в Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и Сеуле. Одни гастротуристы считают, что такой деликатес является настоящим шедевром, другие – осуждают такое сочетание продуктов.



"Крусуши"