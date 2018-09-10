Такой тонкий и замечательный, – Блейк Лайвли двусмысленно поздравила Рейнольдса с годовщиной

Голливудские супруги Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс 9 сентября отпраздновали 6 годовщину свадьбы. Несмотря на слухи о проблемах в семье, актеры продолжают смеяться друг над другом в соцсетях.

Об этом сообщается на People.

За несколько дней до годовщины свадьбы Блейк Лайвли оставила комментарий под одной из фотографий пользователя в Instagram, в котором с намеком рассказала об игрищах в постели с Рейнольдсом. На фотографии была изображен грузовик, на котором красовался ее любимый мужчина из рекламной кампании для алкогольной марки Aviation Gin.

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Кому нужен минивэн? Теперь такой ​​грузовик вожу я. Такой тонкий и прекрасный! И, Боже, какой же ты огромный !,

– пошутила неуемная Блейк.



Блейк Лайвли оставила забавный комментарий под сообщением пользователя

Пользователи под сообщением добавили, что Лайвли сказала именно ту фразу, которую мечтают услышать все мужчины на свете.

Напомним, что голливудская пара Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс познакомилась в 2010 году на съемках фильма "Зеленый фонарь". В том же году герой "Дэдпула" расстался со Скарлетт Йоханссон и уже в следующем году 9 сентября звезды официально обменялись клятвами супружеской жизни.



В течение шести лет совместной жизни у них родилось двое дочерей – Джеймс и Инес. Недавно в СМИ появились слухи, что пара находится на грани развода, но ни один из актеров не подтвердил эту информацию.