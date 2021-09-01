Это произошло на улице Антоновича примерно в 10 часов утра. Видео этой аварии впоследствии опубликованы в местных телеграм-каналах.

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Последствия аварии с такси на Антоновича / Фото "Днепр оперативный"

Есть несколько пострадавших

В результате инцидента есть пострадавшие. Однако на данный момент об их состоянии ничего неизвестно. На записи, которую обнародовали, заметно, что такси пыталось объехать пробку. Оно, вероятно, выехало для этого на встречную полосу.

Однако в определенный момент автомобиль столкнулся с легковушкой Toyota, которая стояла в пробке. Как следствие, переднюю часть авто на секунду подбросило вверх. После этого такси перевернулось на бок.

В аварии разбилось лобовое стекло и выпустились подушки безопасности на передних сиденьях такси. Кроме этого, сильно повреждены бампер и корпус.

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