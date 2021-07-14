Такси Bolt столкнулось с легковушкой в Днепре: подрезали поток авто – видео аварии
14 июля 2021 , 15:02Читати новину українською
Источник:"Днепр Оперативный"
В Днепре на перекрестке столкнулись 2 автомобиля. Это произошло, когда такси Bolt начало резко поворачивать. Они столкнулись на перекрестке перед десятками других авто.
Это произошло на Запорожском шоссе 14 июля. Аварию зафиксировали коммунальные камеры видеонаблюдения.
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Просто не заметил
- Автомобиль Renault остановился на светофоре.
- Водитель, вероятно, готовился поворачивать на улицу Шинная.
- В этот момент авто Hyundai попыталось выехать перед Renault.
- Однако водитель другого транспорта не заметил это и также начал ехать.
- Как следствие, автомобили столкнулись.
- То есть Hyundai практически "подрезал" весь поток автомобилей.
- На месте аварии работали правоохранители.
Момент столкновения 2 легковушек в Днепре: видео "Днепр Оперативный"Обратите внимание! На трассе Харьков – Красноград – Прищепино 11 июля случилась головокружительная авария. Легковушка Audi решила обогнать фуру с правой стороны. В результате они столкнулись и грузовик перевернулся. На дорогу высыпались тонны зерна.