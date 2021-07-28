Неприятный инцидент с таксистом Дарья Конох описала на своей странице в фейсбуке. Отмечает: все началось с того, что разговаривала по телефону по-украински.

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"Харьков – исконно русский"

Как рассказывает пассажирка, на странные вопросы таксиста о языке ответила, что украинский – это ее родной, а русский она знает плохо. Дальше водитель решил обругать девушку, унижая советскими и имперскими клише.

Следующие 20 минут поездки я слушала, что я бандеровка, чтобы я ехала в Бандерштат (пошутила, что как раз еду 8 числа на фест в Луцке "Бандерштат" и что его тоже приглашаю). Выслушала столько хейта по поводу украинского,

– рассказала Дарья.

К тому же мужчина сказал, что Харьков является "исконно русским городом", а украинский здесь навязывают и заставляют на нем говорить.

Девушка обратилась с жалобой в службу такси Uklon, из которой был этот водитель. Поэтому ей сказали, что проведут с мужчиной беседу.

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